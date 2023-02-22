К 24 февраля возможны провокации в Черногории: украинцев просят быть бдительными

В дипломатическом ведомстве попросили граждан Украины проявлять осмотрительность в общественных местах, не подвергать себя и близких опасности, избегать сомнительных ситуаций.

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Украинское посольство в Черногории предупредило граждан о возможных провокациях, которые могут быть приурочены к годовщине масштабного российского вторжения 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства на своем сайте.

"Посольство не исключает возможности антиукраинских провокаций или инцидентов, связанных с безопасностью. Просим быть бдительными и осторожными в общественных местах, не подвергать себя и близких опасности, избегать сомнительных ситуаций, не поддаваться на провокации", — говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что упомянутые случаи уже имели место в прошлом.

Важно уважительное и строгое соблюдение законодательства страны пребывания, а обо всех случаях в ведомстве просят уведомлять полицию.

Напомним, что после срыва в Черногории концерта музыкального коллектива "Ляпис" в посольстве заявили о "прямой угрозе украинцам". Дипломаты назвали произошедшее "беспрецедентным политическим давлением".

Фронтмен группы Сергей Михалок пытался перенести запланированное выступление из города Будва в Котор, однако впоследствии выяснилось, что все концертные площадки одна за другой отказались принимать музыкантов из Украины.

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