До 24 лютого можливі провокації у Чорногорії: українців просять бути пильними

У дипломатичному відомстві попросили громадян України виявляти обачність у громадських місцях, не наражати себе і близьких на небезпеку, уникати сумнівних ситуацій.

Related video

Українське посольство в Чорногорії попередило громадян про можливі провокації, які можуть бути присвячені року масштабного російського вторгнення 24 лютого. Про це повідомляє пресслужба дипвідомства на своєму сайті.

"Посольство не виключає можливості антиукраїнських провокацій або інцидентів, пов'язаних з безпекою. Просимо бути пильними та обережними в громадських місцях, не наражати себе і близьких на небезпеку, уникати сумнівних ситуацій, не піддаватися на провокації", — йдеться у повідомленні.

Дипломати зазначають, що згадані випадки вже мали місце у минулому.

Важливе шанобливе та суворе дотримання законодавства країни перебування, а про всі випадки у відомстві просять повідомляти поліцію.

Нагадаємо, що після зриву в Чорногорії концерту музичного колективу "Ляпіс" у посольстві заявили про "пряму загрозу українцям". Дипломати назвали подію "безпрецедентним політичним тиском".

Фронтмен гурту Сергій Міхалок намагався перенести запланований виступ із міста Будва до Котора, проте згодом з'ясувалося, що всі концертні майданчики один за одним відмовилися приймати музикантів з України.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Хорватії Зоран Міланович назвав Сербію "обдуреною коханкою" Росії. Глава хорватської держави вважає, що Белград має визнати Косово та відрегулювати відносини з РФ.