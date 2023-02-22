На Аляске лось набросился на женщину, выгуливавшую собаку (видео)

Местная жительница Кейт Тиммонс снимала происходящее из окна автомобиля. Она заметила бегущее по дороге животное и попыталась предупредить об опасности.

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На дороге в Анкоридже, столице штата Аляска, лось ударил копытами женщину, которая гуляла с собакой. На опубликованных кадрах видно, как громадное животное толкает в снег Трейси Хансен вместе с ее собакой Ганнером. Об этом сообщает BBC.

Местная жительница Кейт Тиммонс снимала происходящее из окна автомобиля. Она заметила бегущее по дороге животное и попыталась предупредить об опасности.

На записи слышно, как женщина из автомобиля кричит "берегись!", в то время как лось приближается к прохожей и становится на дыбы.

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В первые мгновения пострадавшая Трейси Хансен решила, что ее не заметил и толкнул какой-то велосипедист.

"Я схватила руками голову и заметила, что истекаю кровью", — пояснила она. Подняв голову, она увидела лося. Свидетели происшествия отвезли ее в больницу.

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"Мой муж помог перенести ее через сугроб, чтобы мы могли посадить ее в грузовик с собакой и увезти", — пояснила женщина, добавив, что пришлось действовать очень быстро.

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Свидетельница также удивилась, что удалось избежать серьезных травм головы или сильного кровотечения.

Но все же пришлось наложить швы, медики также обнаружили несколько ушибов на теле. Пес Ганнер не пострадал.

Хансен, чудом избежавшая серьезных травм, назвала произошедшее не иначе как вмешательством высших сил, потому что ее благодетели оказались в нужное время в нужном месте.

Она говорит, что продолжит свои регулярные прогулки с собакой.

"Мы вернемся к нашим обычным прогулкам, лось нас не остановит", — пояснила она.

Напомним, что в конце января 2023 года мама с ребенком на Аляске погибли во время нападения белого медведя, которого они, судя по всему, не заметили во время метели.

Ранее Фокус сообщал, что появились подробности нападения петуха, убившего фермера в Ирландии. Судя по всему, мужчина скончался от сердечного приступа, вызванного потерей крови.