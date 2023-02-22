На Алясці лось накинувся на жінку, яка вигулювала собаку (відео)

Місцева мешканка Кейт Тіммонс знімала те, що відбувається, з вікна автомобіля. Вона помітила тварину, яка бігла по дорозі, і спробувала попередити про небезпеку.

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На дорозі в Анкориджі, столиці штату Аляска, лось вдарив копитами жінку, яка гуляла із собакою. На опублікованих кадрах видно, як величезна тварина штовхає у сніг Трейсі Хансен разом із її собакою Ганнером. Про це повідомляє ВВС.

Місцева мешканка Кейт Тіммонс знімала те, що відбувається, з вікна автомобіля. Вона помітила тварину, яка бігла по дорозі, і спробувала попередити про небезпеку.

На записі чути, як жінка з автомобіля кричить "бережись!", тоді як лось наближається до перехожої і стає дибки.

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У першу мить постраждала Трейсі Хансен вирішила, що її не помітив і штовхнув якийсь велосипедист.

"Я схопила руками голову і помітила, що стікаю кров'ю", — пояснила вона. Піднявши голову, вона побачила лося. Свідки пригоди відвезли її до лікарні.

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"Мій чоловік допоміг перенести її через кучугуру, щоб ми могли посадити її у вантажівку з собакою і відвезти", — пояснила жінка, додавши, що довелося діяти дуже швидко.

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Свідок також здивувався, що вдалося уникнути серйозних травм голови або сильної кровотечі.

Але все ж таки довелося накласти шви, медики також виявили кілька ударів на тілі. Пес Ганнер не постраждав.

Хансен, яка дивом уникла серйозних травм, назвала подію не інакше як втручанням вищих сил, тому що її благодійники опинилися в потрібний час у потрібному місці.

Вона каже, що продовжить свої регулярні прогулянки із собакою.

"Ми повернемось до наших звичайних прогулянок, лось нас не зупинить", — пояснила вона.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2023 року мама з дитиною на Алясці загинули під час нападу білого ведмедя, якого вони, зважаючи на все, не помітили під час хуртовини.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явилися подробиці нападу півня, який вбив фермера в Ірландії. Зважаючи на все, чоловік помер від серцевого нападу, викликаного втратою крові.