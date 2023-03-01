ЕС перенес внедрение платной "электронной визы" для туристов

Запуск Европейской системы авторизации для иностранных граждан, которые должны будут платить по 7 евро, планировался еще на 2021 год.

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Евросоюз перенес дату введения системы ETIAS, предусматривающей предварительную онлайн авторизацию и оплату для туристов-посетителей стран ЕС на 2024 год. Услуга должна была заработать в ноябре 2023 года, но Генеральный директорат по миграции и внутренним делам Еврокомиссии перенес эту дату на год.

ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий) создана по образцу американской схемы ESTA. Система предусматривает, что все потенциальные посетители стран ЕС вне Евросоюза заранее проходят онлайн регистрацию, оплачивая 7 евро на срок пребывания до трех лет.

В то же время, внедрение другой системы Евросоюза – EES (Система въезда/выезда), которая предусматривает более строгие биометрические проверки на границе для путешественников, также перенесли на конец 2023 года.

Подобный шаг обусловлен тем, что страны ЕС еще не готовы к запуску услуг. Также еврочиновники выразили серьезные опасения по поводу последствий усиленных проверок на границе между Великобританией и Францией, где уже наблюдаются длинные очереди в пиковые часы.

Напомним, что обе системы должны были быть введены в 2021 году, но изначально были отложены из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что осенью 2022 года вступил в силу запрет на въезд граждан РФ в ЕС через страны Балтии и Польшу.