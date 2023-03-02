"Здоровое питание в КНДР": Ким Чен Ын строит крупнейший ресторан с блюдами из собачатины (фото)

Роскошный ресторан, в котором будут готовить блюда из мяса собак, строится в эксклюзивном районе Пхеньяна на берегу реки Тэдонган.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын одобрил идею строительства в эксклюзивном районе Пхеньяна нового ресторана высокой кухни, где подавали бы собачатину. Такая инициатива считается продолжением общей тенденции к здоровому питанию в стране. Об этом сообщает The Mirror.

Роскошный ресторан, в котором будут готовить блюда из мяса собак, строится в эксклюзивном районе северокорейской столицы на берегу реки Тэдонган. Он будет соседствовать с известным рестораном "Окрю-гван", где по преимуществу готовят блюда из лапши.

Сообщается, что идея этого ресторана и других заведений с блюдами из собачатины связана с тем, что государство стремится улучшить рацион своих граждан. Средства выделят из местного бюджета, а строящееся заведение может оказаться крупнейшим рестораном, где подают блюда из собачатины, и не только на Корейском полуострове.

[ + – ] Место строительства ресторана собачатины в Пхеньяне

РосСМИ опубликовали фото пояснительной схемы, которая размещена на заборе, ограждающем стройплощадку. Согласно с ней, у ресторана должно быть несколько этажей, живописный дизайн должен быть выполнен в традиционном восточном стиле с большой открытой верандой.

Надпись на схеме гласит, что в ресторане будут подавать "сладкое мясо", как в КНДР называют блюда из мяса собак.

[ + – ] Блюдо из собачатины, представленное на конкурсе в городе Чхонджин в 2022 году

На этой неделе Ким Чен Ын открыл крупную сельскохозяйственную конференцию на фоне сообщений, что жители Северной Кореи сталкиваются с голодом.

[ + – ] Рынок собачатины в КНДР

Из-за последствий пандемии и сокращения китайского импорта южнокорейские эксперты оценивают дефицит зерновых в КНДР в один миллион тонн или в 20% от ежегодно потребляемого объема.

По неподтвержденным сведениям, в Северной Корее уже есть случаи голодных смертей. Многие обозреватели считают, что текущее положение в стране ничуть не лучше того, что было в 90-х, когда от голода умерли сотни тысяч человек. Высказывается мнение, что сейчас продовольственная проблема в Северной Корее достигла пика с тех пор, как в 2011 году страну возглавил наследный председатель государственного совета КНДР.

Напомним, что в Южной Корее разгорелся скандал из-за собак редкой породы, которых бывшему президенту Мун Чжэ Ину подарил его сверокорейский коллега Ким Чен Ын.

Ранее Фокус сообщал, что Ким Чен Ын в течение более 35 дней не появлялся на публике.