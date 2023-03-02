"Здорове харчування в КНДР": Кім Чен Ин будує найбільший ресторан зі стравами із собак (фото)

Розкішний ресторан, у якому готуватимуть страви з м'яса собак, будується в ексклюзивному районі Пхеньяну на березі річки Тедонган.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин схвалив ідею будівництва в ексклюзивному районі Пхеньяну нового ресторану високої кухні, де подавали собаче м'ясо. Така ініціатива вважається продовженням загальної тенденції до здорового харчування у країні. Про це повідомляє The Mirror.

Розкішний ресторан, де готуватимуть страви з м'яса собак, будується в ексклюзивному районі північнокорейської столиці на березі річки Тедонган. Він буде сусідити з відомим рестораном "Окрю-гван", де переважно готують страви з локшини.

Повідомляється, що ідея цього ресторану та інших закладів зі стравами із собак пов'язана з тим, що держава прагне покращити раціон своїх громадян. Кошти виділять із місцевого бюджету, а заклад, що будується, може виявитися найбільшим рестораном, де подають страви з собачого м'яса, і не тільки на Корейському півострові.

[ + – ] Місце будівництва ресторану собачатини у Пхеньяні

РосЗМІ опублікували фото пояснювальної схеми, яке розміщене на паркані, що захищає будмайданчик. Відповідно до нього, у ресторані має бути кілька поверхів, мальовничий дизайн має бути виконаний у традиційному східному стилі з великою відкритою верандою.

Напис на схемі говорить, що в ресторані подаватимуть "солодке м'ясо", яке у КНДР називають страви з м'яса собак.

[ + – ] Страва із собачатини, представлена на конкурсі у місті Чхонджин у 2022 році.

Цього тижня Кім Чен Ин відкрив велику сільськогосподарську конференцію на тлі повідомлень, що жителі Північної Кореї стикаються з голодом.

[ + – ] Ринок собачатини у КНДР

Через наслідки пандемії та скорочення китайського імпорту південнокорейські експерти оцінюють дефіцит зернових у КНДР в один мільйон тонн або в 20% від обсягу, що щорічно споживається.

За непідтвердженими даними, у Північній Кореї вже є випадки голодних смертей. Багато глядачів вважають, що поточне становище в країні анітрохи не краще, ніж було в 90-х, коли від голоду померли сотні тисяч людей. Є думка, що СЬОГОДНІ продовольча проблема у Північній Кореї досягла піку відтоді, як у 2011 році країну очолив спадкоємець голова державної ради КНДР.

Нагадаємо, що в Південній Кореї спалахнув скандал через собак рідкісної породи, яких колишньому президенту Мун Чже Іну подарував його корейський колега Кім Чен Ин.

Раніше Фокус повідомляв, що Кім Чен Ин протягом більше 35 днів не з'являвся на публіці.