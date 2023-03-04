Независимость Южного Азербайджана уничтожит Иран?

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20% населения Ирана, проживающего в регионе Южный Азербайджан, требуют независимости от страны-агрессора. Как сообщает "Телеграф" со ссылкой на телеграмм-канал AZfront, в иранском регионе Южный Азербайджан прошла акция общественных активистов за независимость. Сторонники суверенитета Южного Азербайджана расклеили листовки с призывами отделить эту территорию от Ирана.

Агитки расклеили в кампусе Тебризского университета.

Такое движение в Иране может оказать существенное влияние не только на положение дел внутри страны, но и на ход боевых действий в Украине. Ведь Иран остается стратегическим партнером Москвы в агрессии против Украины и одним из поставщиков оружия для армии России.

Активисты, принявшие участие в акции, – это восемь молодежных демократических организаций: Фронт национального освобождения Южного Азербайджана; Азербайджанская национальная организация сопротивления; Азербайджанское студенческое движение; Партия независимости Южного Азербайджана; Демократический Тюркский союз Южного Азербайджана; Демократическая партия Южного Азербайджана; Либерально-демократическая партия Южного Азербайджана и Партия Центра Азербайджана.

Молодежь азербайджанского Ирана наиболее активно выступает против государственного устройства этого российского сырьевого сателлита. По понятным причинам акция встретила сопротивление представителей иранских властей. Отделение региона с 30 млн этнических азербайджанцев если не уничтожит, то существенно ослабит Иран.

Это вполне в интересах Израиля, напрямую заинтересованного в свержении иранской диктатуры, и Украины, что подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Израиля Эли Коэном 16 февраля. Украинский глава государства заявил, что обе страны имеют общего врага – Иран.