Незалежність Південного Азербайджану знищить Іран?

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20% населення Ірану, що проживають в регіоні Південний Азербайджан, вимагають незалежності від країни-агресора. Як повідомляє "Телеграф" із посиланням на телеграм-канал AZfront, в іранському регіоні Південний Азербайджан пройшла акція громадських активістів за незалежність. Прихильники суверенітету Південного Азербайджану розклеїли листівки із закликами до відокремлення цієї території від Ірану.

Агітки розклеїли в кампусі тебризького університету.

Такий рух в Ірані може суттєво вплинути не лише на стан справ всередині країни, а й на хід бойових дій в Україні. Адже Іран залишається стратегічним партнером Москви в агресії проти нашої держави та одним з постачальників зброї для армії РФ.

Активісти, які взяли участь в акції, — це вісім молодіжних демократичних організацій: Фронт національного визволення Південного Азербайджану; Азербайджанська національна організація опору; Азербайджанський студентський рух; Партія незалежності Південного Азербайджану; Демократична Тюркська спілка Південного Азербайджану; Демократична партія Південного Азербайджану; Ліберально-демократична партія Південного Азербайджану та Партія Центру Азербайджану.

Молодь азербайджанського Ірану найактивніше виступає проти державного устрою цього російського сировинного сателіта. Зі зрозумілих причин, акція зустріла спротив представників іранської влади. Відокремлення регіону з 30-ма млн етнічних азербайджанців якщо не знищить, то суттєво послабить Іран.

Це цілком в інтересах Ізраїлю, який напряму зацікавлений у поваленні іранської диктатури, та України, що підтвердив і президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою МЗС Ізраїлю Елі Коеном 16 лютого. Український глава держави заявив, що обидві країни мають спільного ворога – Іран.