Загорелся двигатель и задымился салон: в Гаване самолет совершил экстренную посадку (видео)

Один из очевидцев рассказал, что слышал три взрыва, а пассажиры заметили как черный дым проник в салон. В авиакомпании сообщили, что всему виной птицы — одна из них попала в двигатель авиалайнера.

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Пассажирский самолет Boeing 737-MAX8 авиакомпании Southwest Airlines, летевший в Форт-Лодердейл, штат Флорида (США), был вынужден вернуться в аэропорт и совершить экстренную посадку в Гаване (Куба) из-за возгорания двигателя. Инцидент произошел 5 марта, сообщает местное издание 14ymedio.

Пассажиры авиалайнера из окна иллюминатора увидели, как загорелась турбина, после чего черный дым проник в салон. Очевидцы сообщили, что сперва слышали несколько взрывов.

"Прозвучали три взрыва, и в воздухе самолет начал выпускать черный дым из одной из турбин. Казалось, что он упадет на нас, но он развернулся и вернулся на взлетно-посадочную полосу", — рассказал житель района Калабазар в Гаване.

Причина возгорания двигателя самолета

Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Southwest Airlines, всему виной птицы, которые "атаковали" самолет, одна их них попала в двигатель.

"Рейс компании Southwest № 3923, вылетевший из Гаваны, Куба, в Форт-Лодердейл, Флорида, в воскресенье утром, по сообщениям, подвергся ударам птиц в двигатель и нос самолета вскоре после взлета", — сообщили в Southwest.