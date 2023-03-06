Зайнявся двигун і задимівся салон: у Гавані літак здійснив екстрену посадку (відео)

Один із очевидців розповів, що чув три вибухи, а пасажири помітили, як чорний дим проник у салон. В авіакомпанії повідомили, що всьому винні птахи — одна з них потрапила в двигун авіалайнера.

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Пасажирський літак Boeing 737-MAX8 авіакомпанії Southwest Airlines, що летів у Форт-Лодердейл, штат Флорида (США), був змушений повернутися до аеропорту та здійснити екстрену посадку в Гавані (Куба) через загоряння двигуна. Інцидент стався 5 березня, повідомляє місцеве видання 14ymedio.

Пасажири авіалайнера з вікна ілюмінатора побачили, як спалахнула турбіна, після чого чорний дим проник у салон. Очевидці повідомили, що спершу чули кілька вибухів.

"Пролунали три вибухи, і в повітрі літак почав випускати чорний дим із однієї з турбін. Здавалося, що він впаде на нас, але він розвернувся і повернувся на злітно-посадкову смугу", — розповів мешканець району Калабазар у Гавані.

Причина займання двигуна літака

Як повідомив американський телеканал CNBC з посиланням на прессекретаря авіакомпанії Southwest Airlines, в усьому винні птахи, які "атакували" літак, одна з них потрапила у двигун.

"Рейс компанії Southwest № 3923, який вилетів з Гавани, Куба, у Форт-Лодердейл, Флорида, в неділю вранці, за повідомленнями, зазнав ударів птахів у двигун і ніс літака невдовзі після зльоту", — повідомили у Southwest.