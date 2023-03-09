Гигантская "медуза" на пляже в Орегоне оказалась неожиданной находкой (фото)

Жительница Портленда, прогуливая с собаками по пляжу, нашла то, что ей показалось большой медузой.

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Таинственная громадная медуза, которую вымыло на побережье в штате Орегон, может быть более жирным уловом, чем считались поначалу. Об этом сообщает местное издание Oregon Coast Beach Connection.

Жительница Портленда Пилар Френч, прогуливая с собаками по пляжу Кэннон, нашла то, что ей показалось большой медузой.

"Я дотронулась к нему ногой, и оно качнулось как желе", — объяснила женщина в интервью журналистам.

Медуз иногда вымывает прибоем на берег, но ученые считают, что в этом случае речь идет о другом животном.

Тиффани Бус из местного океанариума Seaside Aquarium пояснила, что эта "медуза" может быть частью внутреннего органа мертвого кита, которого недавно обнаружили на берегу в Орегоне.

12-метровый кит оказался на пляже города Ворентон 14 января. Эксперты пришли к выводу, что он погиб от столкновения с кораблем. В дальнейшем неподалеку на берегу находили и других китов. Есть мнение, что странная "медуза" на самом деле — часть желудка кита которую прибило волной.

Кит, выбросившийся на берег

Как правило, трупы китов служат пищей падальщикам, например орлам. У побережья Орегона наблюдался сильный ветер, из-за которого китов могло вынести на берег во время прилива.

Кит на побережье

Киты нередко выбрасываются на побережье, это стало глобальным феноменом. Чаще всего таких морских млекопитающих находят уже погибшими, но живые крупные особи также встречаются.

Обычно это происходит после столкновения с кораблями или же животные оказываются больными. Больше всего исследователей озадачивают случаи массовых выбросов китов на берег. Одно из объяснений этому явлению в том, что кит-вожак допускает ошибки по части навигации, и другие плывут за следом.

Ранее Фокус сообщал о крупнейшей бойне в океане: киты-убийцы полакомились печенями 17 акул. Это самый массовый случай нападения косаток.