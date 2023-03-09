Гігантська "медуза" на пляжі в Орегоні виявилася несподіваною знахідкою (фото)

Мешканка Портленда, прогулюючися із собаками пляжем, знайшла те, що їй здалося великою медузою.

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Таємнича величезна медуза, яку вимило на узбережжі в штаті Орегон, може бути жирнішим уловом, ніж вважалися спочатку. Про це повідомляє місцеве видання Oregon Coast Beach Connection.

Мешканка Портленда Пілар Френч, прогулюючися із собаками пляжем Кеннон, знайшла те, що їй здалося великою медузою.

"Я торкнулася його ногою, і воно хитнулося, як желе", — пояснила жінка в інтерв'ю журналістам.

Медуз іноді вимиває прибоєм на берег, але вчені вважають, що в цьому випадку йдеться про іншу тварину.

Тіффані Бус із місцевого океанаріуму Seaside Aquarium пояснила, що ця "медуза" може бути частиною внутрішнього органа мертвого кита, якого нещодавно виявили на березі в Орегоні.

12-метровий кит опинився на пляжі міста Ворентон 14 січня. Експерти дійшли висновку, що він загинув від зіткнення з кораблем. Надалі неподалік на березі знаходили й інших китів. Є думка, що дивна "медуза" насправді — частина шлунка кита, яку прибило хвилею.

Кит, що викинувся на берег

Як правило, трупи китів служать їжею падальникам, наприклад, орлам. Біля узбережжя Орегона спостерігався сильний вітер, через який китів могло винести під час припливу.

Кит на узбережжі

Кити часто викидаються на узбережжя, це стало глобальним феноменом. Найчастіше таких морських ссавців знаходять загиблими, але живі великі особини також зустрічаються.

Зазвичай це відбувається після зіткнення з кораблями, або тварини виявляються хворими. Найбільше дослідників спантеличують випадки масових викидань китів на берег. Одне з пояснень цього явища в тому, що кит-вожак припускається помилок у навігації, а інші пливуть слідом.

Раніше Фокус повідомляв про найбільшу бійню в океані: кити-вбивці поласували печінками 17 акул. Це наймасовіший випадок нападу косаток.