10 000 украинских беженцев в Ирландии начнут принудительно выселять с 1 апреля, — FT

Для беженцев не из Украины положение еще хуже. Правительство пытается использовать спортивные сооружения, арт-галереи, конференц-залы и другие помещения, где можно было бы разместить "кровати, матрасы и спальные мешки".

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Начиная с апреля тысячи беженцев в Ирландии рискуют быть высланными. Правительство ирландского премьер-министра Лео Варадкара с 1 апреля снимает действовавший на протяжении зимы запрет на выселения. Об этом сообщает The Financial Times.

По словам политика, в Ирландии не хватает 250 тысяч мест проживания.

Страна с населением 5,1 млн столкнулась с беспрецедентной жилищной проблемой вкупе с необходимостью обеспечить жильем украинских переселенцев и беженцев из других стран.

"Сейчас мы приняли 58 тысяч украинцев, а еще 20 тысяч получили международную защиту. С жильем большая проблема", — пояснил министр по вопросам иммиграции Родерик О’Горман.

Местные праворадикальные группировки используют жилищный кризис как повод для протестов, некоторые идут с баннерами, на которых написано: "Ирландия переполнена". Наблюдавшиеся в последнее время нападения на почве расизма пятном ложится на социально прогрессивный образ страны.

Ожидается, что в этом году жилищный кризис достигнет особого размаха. По мнению экспертов, массовые выселения станут дополнительным бременем для экстренных служб. Рекордному числу людей — 11 754, треть из которых составляют дети, — в январе было нужно в срочном порядке найти жилье, согласно последним правительственным данным.

Самая популярная партия Ирландии и оппозиционная группа Sinn Féin ("Мы сами") заявляет, что в этом году могут быть принудительно выселены 10 тысяч человек. Ее представители призывают правительство "проявить немного сострадания" и продлить запрет на выселения.

Чиновники признают, что более 2000 человек, которые в прошлом году получили извещения о выселении, могут все еще попросить выселиться.

В октябре прошлого года в Ирландии ввели запрет на выселения из-за возросшей стоимости жизни. Чиновники рассматривали это как временную меру, а теперь утверждают, что отмена запрета на выселение защитит права домовладельцев, которые, к примеру, столкнулись с арендной задолженностью или планируют продать недвижимость.

Некоторые владельцы отелей хотят свободно распоряжаться номерами, которые правительство, согласно контракту, предоставило для беженцев из Украины.

Демонстрация в поддержку беженцев из Украины

В период зимнего межсезонья такие контракты могут быть выгодны, но в пиковый туристический сезон, который начнется в апреле, владельцы гостиниц могли бы заработать больше, объяснили эксперты.

Для беженцев не из Украины положение еще хуже. Правительство пытается использовать спортивные сооружения, арт-галереи, конференц-залы и другие помещения, где можно было бы разместить "кровати, матрасы и спальные мешки".

Недавно десяткам людей пришлось переселиться в палатки, несмотря на обещание властей найти подходящее жилье для каждого.

Нападения на беженцев в Дублине

Ирландия, в которой праворадикальный экстремизм не считается чем-то обыденным, и где каждый восьмой житель родился за границей, на фоне миграционного кризиса все же столкнулась с социальным напряжением.

В конце января мужчины с собаками, с палками и бейсбольными битами атаковали лагерь мигрантов в Дублине. На одной из демонстраций в феврале протестующие призывали "выжесть" беженцев "во имя нашей культуры".

В опросе, проводившемся в прошлом месяце, 56% респондентов высказались о том, что страна приняла слишком много переселенцев.

Вместе с тем в феврале в ирландской столице состоялся митинг и в поддержку беженцев, на который собралось около 50 тысяч человек.

Беженцы из Украины

В четверг, 16 марта, президент страны Майкл Д. Хиггинс одобрительно высказался о мигрантах в преддверии Дня св. Патрика 17 марта.

Говоря об ирландском покровителе напомнил историю его жизни и то, что он тоже был мигрантом.

"Это напоминание о стойкости и необходимом мужестве мигрантов, а также напоминание об их вкладе в страны, которые они называют своим домом", — пояснил президент.

Джон Ланнон, представитель некоммерческой организации Doras, которая защищает права беженцев и мигрантов, говорит, что система предоставления жилья беженцам, похоже, "совершенно не работает". По его словам, можно сделать больше и предоставить возможности людям для нового старта.

Напомним, что, по данным британского "Красного креста", украинские беженцы в Шотландии месяцами живут в каютах круизных кораблей без окон.

Ранее Фокус сообщал, что Польша на 50% сократила выплаты украинским переселенцам. В польском МВД считают, что такой шаг подтолкнет украницев к активному поиску работы.