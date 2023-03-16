10 000 українських біженців в Ірландії почнуть примусово виселяти з 1 квітня, — FT

Для біженців не з України становище ще гірше. Уряд намагається використати спортивні споруди, арт-галереї, конференц-зали та інші приміщення, де можна було б розмістити "ліжка, матраци та спальні мішки".

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З квітня, тисячі біженців в Ірландії ризикують бути висланими. Уряд ірландського прем'єр-міністра Лео Варадкара з 1 квітня знімає заборону на виселення, що діяла протягом зими. Про це повідомляє The Financial Times.

За словами політика, в Ірландії не вистачає 250 тисяч місць проживання.

Країна з населенням 5,1 млн зіткнулася з безпрецедентною житловою проблемою разом із необхідністю забезпечити житлом українських переселенців та біженців з інших країн.

"Зараз ми прийняли 58 тисяч українців, а ще 20 тисяч отримали міжнародний захист. З житлом є велика проблема", — пояснив міністр з питань імміграції Родеріх О'Горман.

Місцеві праворадикальні угруповання використовують житлову кризу як привід для протестів, дехто йде з банерами, на яких написано: "Ірландія переповнена". Напади, що спостерігалися останнім часом, на грунті расизму плямою лягає на соціально прогресивний образ країни.

Очікується, що цього року житлова криза досягне особливого розмаху. На думку експертів, масові виселення стануть додатковим тягарем для екстрених служб. Рекордному числу людей — 11 754, третину з яких складають діти, — у січні було потрібно терміново знайти житло, згідно з останніми урядовими даними.

Найпопулярніша партія Ірландії та опозиційна група Sinn Féin ("Ми самі") заявляє, що цього року може бути примусово виселено 10 тисяч людей. Її представники закликають уряд "проявити трохи співчуття" та продовжити заборону на виселення.

Чиновники визнають, що понад 2000 осіб, які минулого року отримали повідомлення про виселення, можуть ще попросити виселитися.

У жовтні минулого року в Ірландії ввели заборону на виселення через зростання вартості життя. Чиновники розглядали це як тимчасовий захід, а тепер стверджують, що скасування заборони на виселення захистить права домовласників, які, наприклад, зіткнулися з орендною заборгованістю або планують продати нерухомість.

Деякі власники готелів хочуть вільно розпоряджатися номерами, які уряд, згідно з контрактом, надав біженцям з України.

Демонстрація на підтримку біженців з України

У період зимового міжсезоння такі контракти можуть бути вигідними, але у піковий туристичний сезон, який розпочнеться у квітні, власники готелів могли б заробити більше, пояснили експерти.

Для біженців не з України становище ще гірше. Уряд намагається використати спортивні споруди, арт-галереї, конференц-зали та інші приміщення, де можна було б розмістити "ліжка, матраци та спальні мішки".

Нещодавно десяткам людей довелося переселитися до наметів, попри обіцянку влади знайти потрібне житло для кожного.

Напади на біженців у Дубліні

Ірландія, в якій праворадикальний екстремізм не вважається чимось повсякденним, і де кожен восьмий мешканець народився за кордоном, на тлі міграційної кризи все ж таки зіткнулася із соціальною напругою.

Наприкінці січня чоловіки з собаками, з ціпками та бейсбольними бітами атакували табір мігрантів у Дубліні. На одній із демонстрацій у лютому протестувальники закликали "вижити" біженців "в ім'я нашої культури".

В опитуванні, яке проводилося минулого місяця, 56% респондентів висловилися про те, що країна прийняла надто багато переселенців.

Водночас у лютому в ірландській столиці відбувся мітинг та на підтримку біженців, на який зібралося близько 50 тисяч людей.

Біженці з України

У четвер, 16 березня, президент країни Майкл Д. Гіггінс схвально висловився про мігрантів напередодні Дня св. Патріка 17 березня.

Згадавши про ірландського покровителя нагадав історію його життя і те, що він теж був мігрантом.

"Це нагадування про стійкість і необхідну мужність мігрантів, а також нагадування про їхній внесок у країни, які вони називають своїм будинком", — пояснив президент.

Джон Ланнон, представник некомерційної організації Doras, яка захищає права біженців та мігрантів, каже, що система надання житла біженцям, схоже, "цілком не працює". За його словами, можна зробити більше та надати можливості людям для нового старту.

Нагадаємо, що, за даними британського "Червоного хреста", українські біженці у Шотландії місяцями живуть у каютах круїзних кораблів без вікон.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща на 50% скоротила виплати українським переселенцям. У польському МВС вважають, що такий крок підштовхне українців до активного пошуку роботи.