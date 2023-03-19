У 50% украинских беженцев в Великобритании нет денег на оплату жилья, — исследование
По данным Стэна Бенеша из организации Opora, людям приходится жить в помещениях "с повышенной влажностью, плесенью на стенах, без ремонта". В правительстве же говорят, что "великодушные британцы" предоставили жилье 117 100 беженцам из Украины, а на курсы английского для украинцев недавно выделили 1 млн фунтов стерлингов.
Больше половины украинских беженцев не могут найти доступную аренду жилья после переезда в Великобританию, согласно исследованию, опубликованному спустя год после появления программы Homes for Ukraine. Об этом сообщает The Guardian.
В 2022 году больше 117 тысяч украинцев приехали в Великобританию в рамках программы помощи переселенцам. 49 тысяч воссоединились с родственниками, которые уже жили на британских островах.
Однако итоги исследования, которое проводилось организациями Generation Rent и Opora, организациями, оказывающими поддержку украинцам в Великобритании, показали — 49% не смогли найти поручителя, который бы помог заплатить за жилье, а у 43% не оказалось денег на арендный депозит. В исследовании приняли участие 325 беженцев.
В общей сложности 4630 украинских беженцев классифицировали как бездомных после того, как их спонсоры, предоставлявшие жилье в течение первых шести месяцев, отказались от дальнейшей поддержки.
По данным ассоциации местных правительств, за последний месяц численность украинцев, которым негде жить, увеличилась на 44%.
Вместе с тем программу предоставления жилья украинцам в Великобритании в целом называют достаточно успешной. В рамках Homes for Ukraine, 71% граждан Украины предоставили жилье британцы, с которыми они прежде не были знакомы, согласно информации Sanctuary Foundation, одной из основных организаций, которые помогают украинцам решать жилищный вопрос.
Ее основатель Криш Кандиа заявил, что это самая масштабная инициатива Великобритании в связи с кризисом беженцев со времен "Киндертранспорта".
Речь идет о массовой эвакуации детей без родителей с оккупированных нацистами территорий. Вывоз продолжался в течение девяти месяцев до начала Второй Мировой войны. Тогда на британские острова приехали в общей сложности 10 000 преимущественно детей евреев из Германии, Австрии, Чехословакии и Польши.
По утверждениям Sanctuary Foundation, программа Homes for Ukraine может стать моделью для других подобных инициатив, т.к. позволила налогоплательщикам сэкономить 4,4 млрд фунтов стерлингов (почти 5 млрд евро).
Жилищная проблема в Великобритании
Представители других организаций говорят, что украинцы в Великобритании сталкиваются с различными жилищными сложностями. По данным Стэна Бенеша, управляющего Opora, людям приходится жить в помещениях, которые определенно не приспособлены для этого — "с повышенной влажностью, плесенью на стенах, в помещениях без ремонта".
По словам Анастасии Сальниковой, которая руководит J&C Soul, представители местных властей часто говорят беженцам из Украины, что им нужно самостоятельно искать и снимать квартиры, но при этом они понимают, что переселенцы не могут этого позволить.
Анна Диденко, ее муж Дмитрий и их двое сыновей 10-летний Ярослав и Богдан переехали в лондонский боро Хаунслоу после того, как их первый "спонсор" не смог больше предоставлять жилплощадь.
Поначалу им сказали, что во временном жилище придется пожить 2-3 недели, но они уже 8 месяцев находятся в помещении, где на семь семей только одна кухня.
"Мы рады быть здесь, вдалеке от опасности. Но нам кажется, что нами пренебрегают, нас не замечают", — пояснила Диденко, прежде работавшая бухгалтером в Киеве.
Все многочисленные встречи с риелтерами в частном порядке оказались безуспешным, поскольку у беженцев из Украины не оказалось дохода или нужной суммы денег в качестве арендного депозита. В их комнате нет места, чтобы даже поставить стол, сыну приходится деталь уроки на верхнем ярусе двуспальной кровати.
"Невозможно что-либо планировать. В нашей ситуации мы чувствуем себя униженными и деморализованными", — пояснила киевлянка.
Ответ правительства Великобритании
Представители местного правительства заявили, что с начала запуска проекта Homes for Ukraine жилье предоставили 117 100 беженцам, "благодаря великодушию британских семей по всей стране".
"Все гости могут работать им также доступны льготы, а местные правительства заботятся о том, чтобы никто из них не остался без жилья", — пояснили в правительстве.
"Мы выделяем оплату на каждого гостя в рамках Homes for Ukraine и недавно увеличили "благодарственную" выплату за спонсорство. Только вчера мы выделили 1 млн фунтов стерлингов, чтобы помочь украинцам улучшить английский и открыть возможности для работы", — добавил он.
Напомним, что с 1 апреля в Ирландии могут начать принудительно выселять 10 000 украинских беженцев, после снятия запрета на выселения, действовавшего на протяжении зимы.
Ранее Фокус сообщал, что, по данным "Красного креста", украинские беженцы в Шотландии месяцами живут в каютах без окон на круизных лайнерах.