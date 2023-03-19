У 50% украинских беженцев в Великобритании нет денег на оплату жилья, — исследование

По данным Стэна Бенеша из организации Opora, людям приходится жить в помещениях "с повышенной влажностью, плесенью на стенах, без ремонта". В правительстве же говорят, что "великодушные британцы" предоставили жилье 117 100 беженцам из Украины, а на курсы английского для украинцев недавно выделили 1 млн фунтов стерлингов.

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Больше половины украинских беженцев не могут найти доступную аренду жилья после переезда в Великобританию, согласно исследованию, опубликованному спустя год после появления программы Homes for Ukraine. Об этом сообщает The Guardian.

В 2022 году больше 117 тысяч украинцев приехали в Великобританию в рамках программы помощи переселенцам. 49 тысяч воссоединились с родственниками, которые уже жили на британских островах.

Однако итоги исследования, которое проводилось организациями Generation Rent и Opora, организациями, оказывающими поддержку украинцам в Великобритании, показали — 49% не смогли найти поручителя, который бы помог заплатить за жилье, а у 43% не оказалось денег на арендный депозит. В исследовании приняли участие 325 беженцев.

В общей сложности 4630 украинских беженцев классифицировали как бездомных после того, как их спонсоры, предоставлявшие жилье в течение первых шести месяцев, отказались от дальнейшей поддержки.

По данным ассоциации местных правительств, за последний месяц численность украинцев, которым негде жить, увеличилась на 44%.

Вместе с тем программу предоставления жилья украинцам в Великобритании в целом называют достаточно успешной. В рамках Homes for Ukraine, 71% граждан Украины предоставили жилье британцы, с которыми они прежде не были знакомы, согласно информации Sanctuary Foundation, одной из основных организаций, которые помогают украинцам решать жилищный вопрос.

Ирина Шевчук и ее дети находятся в центре для беженцев в Стрхеме

Ее основатель Криш Кандиа заявил, что это самая масштабная инициатива Великобритании в связи с кризисом беженцев со времен "Киндертранспорта".

Речь идет о массовой эвакуации детей без родителей с оккупированных нацистами территорий. Вывоз продолжался в течение девяти месяцев до начала Второй Мировой войны. Тогда на британские острова приехали в общей сложности 10 000 преимущественно детей евреев из Германии, Австрии, Чехословакии и Польши.

По утверждениям Sanctuary Foundation, программа Homes for Ukraine может стать моделью для других подобных инициатив, т.к. позволила налогоплательщикам сэкономить 4,4 млрд фунтов стерлингов (почти 5 млрд евро).

Мария Карабиненко с детьми остается в центр для беженцев в Уимблдоне

Жилищная проблема в Великобритании

Представители других организаций говорят, что украинцы в Великобритании сталкиваются с различными жилищными сложностями. По данным Стэна Бенеша, управляющего Opora, людям приходится жить в помещениях, которые определенно не приспособлены для этого — "с повышенной влажностью, плесенью на стенах, в помещениях без ремонта".

По словам Анастасии Сальниковой, которая руководит J&C Soul, представители местных властей часто говорят беженцам из Украины, что им нужно самостоятельно искать и снимать квартиры, но при этом они понимают, что переселенцы не могут этого позволить.

Анна Диденко, ее муж Дмитрий и их двое сыновей 10-летний Ярослав и Богдан переехали в лондонский боро Хаунслоу после того, как их первый "спонсор" не смог больше предоставлять жилплощадь.

Поначалу им сказали, что во временном жилище придется пожить 2-3 недели, но они уже 8 месяцев находятся в помещении, где на семь семей только одна кухня.

"Мы рады быть здесь, вдалеке от опасности. Но нам кажется, что нами пренебрегают, нас не замечают", — пояснила Диденко, прежде работавшая бухгалтером в Киеве.

Все многочисленные встречи с риелтерами в частном порядке оказались безуспешным, поскольку у беженцев из Украины не оказалось дохода или нужной суммы денег в качестве арендного депозита. В их комнате нет места, чтобы даже поставить стол, сыну приходится деталь уроки на верхнем ярусе двуспальной кровати.

"Невозможно что-либо планировать. В нашей ситуации мы чувствуем себя униженными и деморализованными", — пояснила киевлянка.

9-летний Ярослав Иванюк делает уроки на кровати, которую делит со своим младшим братом

Ответ правительства Великобритании

Представители местного правительства заявили, что с начала запуска проекта Homes for Ukraine жилье предоставили 117 100 беженцам, "благодаря великодушию британских семей по всей стране".

"Все гости могут работать им также доступны льготы, а местные правительства заботятся о том, чтобы никто из них не остался без жилья", — пояснили в правительстве.

"Мы выделяем оплату на каждого гостя в рамках Homes for Ukraine и недавно увеличили "благодарственную" выплату за спонсорство. Только вчера мы выделили 1 млн фунтов стерлингов, чтобы помочь украинцам улучшить английский и открыть возможности для работы", — добавил он.

Напомним, что с 1 апреля в Ирландии могут начать принудительно выселять 10 000 украинских беженцев, после снятия запрета на выселения, действовавшего на протяжении зимы.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным "Красного креста", украинские беженцы в Шотландии месяцами живут в каютах без окон на круизных лайнерах.