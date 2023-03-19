50% українських біженців у Великобританії не мають грошей на оплату житла, — дослідження

За даними Стена Бенеша з організації Opora, людям доводиться жити в приміщеннях "із підвищеною вологістю, пліснявою на стінах, без ремонту". В уряді ж кажуть, що "великодушні британці" надали житло 117 100 біженцям із України, а на курси англійської для українців нещодавно виділили 1 млн фунтів стерлінгів.

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Більш ніж половина українських біженців не може знайти доступну оренду житла після переїзду до Великобританії, згідно з дослідженням, опублікованим через рік після появи програми Homes for Ukraine. Про це повідомляє The Guardian.

2022 року понад 117 тисяч українців приїхали до Великобританії в межах програми допомоги переселенцям. 49 тисяч возз'єдналися із родичами, які вже жили на британських островах.

Проте підсумки дослідження, яке фпроводилося організаціями Generation Rent і Opora, організаціями, які надають підтримку українцям у Великій Британії, показали — 49% не змогли знайти поручителя, який би допоміг заплатити за житло, а 43% не мали грошей на орендний депозит. У дослідженні взяли участь 325 біженців.

Загалом 4630 українських біженців класифікували як безпритульних після того, як їхні спонсори, які надавали житло упродовж перших шести місяців, відмовилися від подальшої підтримки.

За даними асоціації місцевих урядів, за останній місяць чисельність українців, яким немає де жити, збільшилася на 44%.

Водночас програму надання житла українцям у Великій Британії загалом називають досить успішною. У межах Homes for Ukraine, 71% громадян України надали житло британці, з якими вони раніше не були знайомі, за інформацією Sanctuary Foundation, однієї з основних організацій, які допомагають українцям вирішувати житлове питання.

Ірина Шевчук і її діти перебувають у центрі для біженців у Стрхемі

Її засновник Кріш Кандіа заявив, що це наймасштабніша ініціатива Великобританії у зв'язку з кризою біженців із часів Кіндертранспорту.

Йдеться про масову евакуацію дітей без батьків із окупованих нацистами територій. Вивезення тривало протягом дев'яти місяців до початку Другої Світової війни. Тоді на британські острови приїхали 10 000 переважно дітей євреїв із Німеччини, Австрії, Чехословаччини та Польщі.

За твердженнями Sanctuary Foundation, програма Homes for Ukraine може стати моделлю інших подібних ініціатив, оскільки дозволила платникам податків заощадити 4,4 млрд фунтів стерлінгів (майже 5 млрд євро).

Марія Карабіненко з дітьми залишається в центрі для біженців у Вімблдоні

Житлова проблема у Великій Британії

Представники інших організацій кажуть, що українці у Великій Британії стикаються з різними житловими складнощами. За даними Стена Бенеша, керівника Opora, людям доводиться жити в приміщеннях, які безумовно не пристосовані для цього — "з підвищеною вологістю, пліснявою на стінах, у приміщеннях без ремонту".

За словами Анастасії Сальникової, яка керує J&C Soul, представники місцевої влади часто говорять біженцям із України, що їм потрібно самостійно шукати й винаймати квартири, але водночас вони розуміють, що переселенці не можуть цього дозволити.

Ганна Діденко, її чоловік Дмитро та їхні двоє синів 10-річний Ярослав і Богдан переїхали до лондонської боро Хаунслоу після того, як їхній перший "спонсор" не зміг більше надавати житлоплощу.

Спочатку їм сказали, що в тимчасовій оселі доведеться пожити 2-3 тижні, але вони вже 8 місяців перебувають у приміщенні, де на сім сімей лише одна кухня.

"Ми раді бути тут, далеко від небезпеки. Але нам здається, що нами нехтують, нас не помічають", — пояснила Діденко, яка раніше працювала бухгалтером у Києві.

Усі численні зустрічі з ріелторами в приватному порядку виявилися безуспішними, оскільки в біженців із України не виявилося доходу або потрібної суми грошей як орендний депозит. У їхній кімнаті немає місця, щоб навіть поставити стіл, синові доводиться робити уроки на верхньому ярусі двоспального ліжка.

"Неможливо щось планувати. У нашій ситуації ми відчуваємо себе приниженими й деморалізованими", — пояснила киянка.

9-річний Ярослав Іванюк робить уроки на ліжку, яке ділить зі своїм молодшим братом

Відповідь уряду Великобританії

Представники місцевого уряду заявили, що з початку запуску проєкту Homes for Ukraine житло надали 117 100 біженцям, "завдяки великодушності британських сімей по всій країні".

"Всі гості можуть працювати, їм також доступні пільги, а місцеві уряди дбають про те, щоб ніхто з них не залишився без житла", — пояснили в уряді.

"Ми виділяємо оплату на кожного гостя в межах Homes for Ukraine і нещодавно збільшили виплату-"подяку" за спонсорство. Тільки вчора ми виділили 1 млн фунтів стерлінгів, щоб допомогти українцям покращити англійську та відкрити можливості для роботи", — додав він.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Ірландії можуть почати примусово виселяти 10 000 українських біженців після зняття заборони на виселення, що діяла протягом зими.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними "Червоного хреста", українські біженці в Шотландії місяцями живуть у каютах без вікон на круїзних лайнерах.