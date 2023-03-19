Тысячи россиян убежали на Бали за время войны: Индонезия вводит новые ограничения

По официальным данным, в 2022 году, после снятия COVID-ограничений, 58 тысяч граждан РФ уехали на Бали. Оказавшиеся здесь украинцы жалуются, что новый запрет на визы по прибытии затрагивает и их.

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С начала масштабного российского вторжения в Украину десятки тысяч россиян уехали на Бали. Теперь власти индонезийского острова пытаются ограничить выдачу виз для граждан РФ, такая мера распространяется и на украинцев. Об этом сообщает CNN.

Согласно данным правительства Индонезии, порядка 58 тысяч граждан РФ посетили остров Бали в 2022 году после снятия COVID-ограничений, а только в январе 2023 года приехало 22 500 россиян. За прошлый год Бали также посетили 7 тысяч украинцев, и примерно 2,5 тысячи в январе.

Однако на прошедшей неделе в местном правительстве призвали отменить правило выдачи виз по приезде для граждан РФ и Украины. Местные власти говорят о многочисленных инцидентах, связанных с ненадлежащим поведением. Сообщается, что россияне, а также украинцы находятся на острове дольше разрешенного времени, и в этом время нелегально работают парикмахерами, неофициальными гидами и водителями такси.

"Всякий раз, когда мы получаем сообщения о ненадлежащем поведении иностранца, это почти всегда русский", — сказал в интервью журналистам местный полицейский из города Кута.

По его словам, многие иностранцы ведут себя так, будто они над законом, и это следует остановить.

Туристы часто попадают в местные заголовки новостей за неуважение к святыням, присутствие в общественных местах пьяными и раздетыми.

Вместе с тем такие запретительные меры затрагивают и многих украинцев на острове. По их словам, большинство нарушений общественного порядка происходят из-за россиян.

"Почему две эти страны? Потому что они воюют и бегут сюда", — пояснил губернатор Бали Вайан Костер.

На запрос журналистов в посольстве Украины в Индонезии прокомментировали изменения в визовых правилах словами о том, что на Бали преимущественно едут украинки и не в туристических целях, а для воссоединения семей. От посольства РФ комментариев не было.

Россиян в массовом порядке едут и на Тайланд. Экс-сотрудник инвестиционного банка в Петербурге, который приобрел квартиру на острове Пхукет, сказал, что жизнь в России сейчас "очень сложна".

"Никто не хочет оставаться и жить во время войны. Мысли о возвращении в Россию, где может ждать наказание, тоже вызывают тревогу. Стоит инвестировать в недвижимость здесь, это дешевле, чем в Москве", — пояснил он.

По данным индонезийских властей, некоторые россияне были арестованы и депортированы. Среди них и 28-летний москвич, которого задержали, когда выяснилось, что он работал фотографом.

Украинцы на Бали

Всех под одну гребенку

Выходец из Украины по имени Дмитрий сказал, что Бали — хороше место для жизни, так как здесь красиво, хороший климат и безопасно.

"Да, есть группы туристов из РФ, но нет российских солдат. Украинцы уважают местные законы и культуру. Делают много для местного сообщества и не представляют риск для людей на Бали. Очень жаль, что украинцев относят к той же категории, что и россиян", — отметил гражданин Украины.

Он также добавил, что россияне — это вторая крупнейшая туристическая группа на Бали. По его словам, если почитать местные новости, можно узнать, что они часто нарушают законодательство и не уважают культуру.

"Почему же украинцы должны страдать, когда не мы создаем проблемы?" — задается он вопросом.

Напомним, что сотни россиян едут в США через Мексику из-за запрета для латиноамериканцев.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным исследования, у половины украинских беженцев в Великобритании не хватает денег на оплату жилья.