Тисячі росіян втекли на Балі за час війни: Індонезія запроваджує нові обмеження

За офіційними даними, 2022 року, після зняття COVID-обмежень, 58 тисяч громадян РФ поїхали на Балі. Українці, які опинилися тут, скаржаться, що нова заборона на візи після прибуття зачіпає і їх.

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Із початку масштабного російського вторгнення в Україну десятки тисяч росіян поїхали на Балі. Тепер влада індонезійського острова намагається обмежити видачу віз для громадян РФ, такий захід поширюється і на українців. Про це повідомляє CNN.

Згідно з даними уряду Індонезії, близько 58 тисяч громадян РФ відвідали острів Балі у 2022 після зняття COVID-обмежень, а тільки в січні 2023 приїхало 22 500 росіян. За минулий рік Балі також відвідали 7 тисяч українців і приблизно 2,5 тисячі в січні.

Проте минулого тижня в місцевому уряді закликали скасувати правило видачі віз після приїзду для громадян РФ та України. Місцева влада говорить про численні інциденти, пов'язані з неналежною поведінкою. Повідомляється, що росіяни, а також українці перебувають на острові довше за дозволений час, і в цей час нелегально працюють перукарями, неофіційними гідами та водіями таксі.

"Кожного разу, коли ми отримуємо повідомлення про неналежну поведінку іноземця, це майже завжди росіяни", — сказав в інтерв'ю журналістам місцевий поліцейський із міста Кута.

За його словами, багато іноземців поводяться так, ніби вони над законом, і це слід зупинити.

Туристи часто потрапляють до місцевих заголовків новин за неповагу до святинь, присутність у громадських місцях п'яними та роздягненими.

Водночас такі заборонні заходи торкаються й багатьох українців на острові. За їхніми словами, більшість порушень громадського порядку трапляються через росіян.

"Чому ці дві країни? Тому що вони воюють і тікають сюди", — пояснив губернатор Балі Ваян Костер.

На запит журналістів у посольстві України в Індонезії прокоментували зміни у візових правилах словами про те, що на Балі переважно їдуть українки, і не з туристичною метою, а для возз'єднання сімей. Від посольства РФ коментарів не було.

Росіяни масово їдуть і в Таїланд. Ексспівробітник інвестиційного банку в Петербурзі, який придбав квартиру на острові Пхукет, сказав, що життя в Росії зараз "дуже складне".

"Ніхто не хоче залишатися та жити під час війни. Думки про повернення в Росію, де може чекати покарання, теж викликають тривогу. Варто інвестувати в нерухомість тут, це дешевше, ніж у Москві", — пояснив він.

За даними індонезійської влади, деякі росіяни були заарештовані й депортовані. Серед них 28-річний москвич, якого затримали, коли з'ясувалося, що він працював фотографом.

Українці на Балі

Всіх під одну гребінку

Виходець із України на ім'я Дмитро сказав, що Балі є гарним місцем для життя, бо тут гарно, гарний клімат і безпечно.

"Так, є групи туристів із РФ, але немає російських солдатів. Українці поважають місцеві закони та культуру. Роблять багато для місцевої спільноти й не становлять ризик для людей на Балі. Дуже шкода, що українців відносять до тієї ж категорії, що й росіян", — зазначив громадянин України.

Він також додав, що росіяни — це друга найбільша туристична група на Балі. За його словами, якщо почитати місцеві новини, можна дізнатися, що вони часто порушують законодавство та не шанують культуру.

"Чому ж українці мають страждати, коли не ми створюємо проблеми?" — запитує він.

Нагадаємо, що сотні росіян їдуть у США через Мексику через заборону латиноамериканцям.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними дослідження, в половини українських біженців у Великій Британії не вистачає грошей на оплату житла.