Тисячі росіян втекли на Балі за час війни: Індонезія запроваджує нові обмеження
За офіційними даними, 2022 року, після зняття COVID-обмежень, 58 тисяч громадян РФ поїхали на Балі. Українці, які опинилися тут, скаржаться, що нова заборона на візи після прибуття зачіпає і їх.
Із початку масштабного російського вторгнення в Україну десятки тисяч росіян поїхали на Балі. Тепер влада індонезійського острова намагається обмежити видачу віз для громадян РФ, такий захід поширюється і на українців. Про це повідомляє CNN.
Згідно з даними уряду Індонезії, близько 58 тисяч громадян РФ відвідали острів Балі у 2022 після зняття COVID-обмежень, а тільки в січні 2023 приїхало 22 500 росіян. За минулий рік Балі також відвідали 7 тисяч українців і приблизно 2,5 тисячі в січні.
Проте минулого тижня в місцевому уряді закликали скасувати правило видачі віз після приїзду для громадян РФ та України. Місцева влада говорить про численні інциденти, пов'язані з неналежною поведінкою. Повідомляється, що росіяни, а також українці перебувають на острові довше за дозволений час, і в цей час нелегально працюють перукарями, неофіційними гідами та водіями таксі.
"Кожного разу, коли ми отримуємо повідомлення про неналежну поведінку іноземця, це майже завжди росіяни", — сказав в інтерв'ю журналістам місцевий поліцейський із міста Кута.
За його словами, багато іноземців поводяться так, ніби вони над законом, і це слід зупинити.
Туристи часто потрапляють до місцевих заголовків новин за неповагу до святинь, присутність у громадських місцях п'яними та роздягненими.
Водночас такі заборонні заходи торкаються й багатьох українців на острові. За їхніми словами, більшість порушень громадського порядку трапляються через росіян.
"Чому ці дві країни? Тому що вони воюють і тікають сюди", — пояснив губернатор Балі Ваян Костер.
На запит журналістів у посольстві України в Індонезії прокоментували зміни у візових правилах словами про те, що на Балі переважно їдуть українки, і не з туристичною метою, а для возз'єднання сімей. Від посольства РФ коментарів не було.
Росіяни масово їдуть і в Таїланд. Ексспівробітник інвестиційного банку в Петербурзі, який придбав квартиру на острові Пхукет, сказав, що життя в Росії зараз "дуже складне".
"Ніхто не хоче залишатися та жити під час війни. Думки про повернення в Росію, де може чекати покарання, теж викликають тривогу. Варто інвестувати в нерухомість тут, це дешевше, ніж у Москві", — пояснив він.
За даними індонезійської влади, деякі росіяни були заарештовані й депортовані. Серед них 28-річний москвич, якого затримали, коли з'ясувалося, що він працював фотографом.
Всіх під одну гребінку
Виходець із України на ім'я Дмитро сказав, що Балі є гарним місцем для життя, бо тут гарно, гарний клімат і безпечно.
"Так, є групи туристів із РФ, але немає російських солдатів. Українці поважають місцеві закони та культуру. Роблять багато для місцевої спільноти й не становлять ризик для людей на Балі. Дуже шкода, що українців відносять до тієї ж категорії, що й росіян", — зазначив громадянин України.
Він також додав, що росіяни — це друга найбільша туристична група на Балі. За його словами, якщо почитати місцеві новини, можна дізнатися, що вони часто порушують законодавство та не шанують культуру.
"Чому ж українці мають страждати, коли не ми створюємо проблеми?" — запитує він.
Нагадаємо, що сотні росіян їдуть у США через Мексику через заборону латиноамериканцям.
Раніше Фокус повідомляв, що, за даними дослідження, в половини українських біженців у Великій Британії не вистачає грошей на оплату житла.