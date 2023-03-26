В Польше мужчина выкопал тело матери из могилы и прожил с ним 13 лет

Женщину похоронили в возрасте 95 лет в 2010 году, а тело обнаружили на диване в доме сына только сейчас.

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В Польше в городе Радлин мужчина выкопал из могилы тело матери и жил с ним 13 лет. Об этом сообщает польское издание InPoland.

Тело обнаружили случайно. Так, в Радлине к спасателям обратился родственник пожилого мужчины, который сообщил, что тому стало плохо. Дедушку из дома доставили в больницу, а спасатели внутри дома на диване в одной из комнат обнаружили мумифицированное тело женщины.

На место вызвали правоохранителей.

Сначала следователи подозревали, что тело пролежало несколько месяцев.

Для установления личности женщины назначили ДНК-экспертизу. Вскрытие обнаружило, что труп принадлежит женщине старше 65 лет.

По результатам анализа ДНК выяснилось, что тело принадлежит матери пенсионера, умершей в 2010 году в возрасте 95 лет.

76-летний сын умершей госпитализирован в психиатрическую больницу, а полиция открыла уголовное производство по статье "непреднамеренное убийство".

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