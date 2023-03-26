У Польщі чоловік викопав тіло матері з могили і прожив з ним 13 років

Жінку поховали у віці 95 років у 2010 році, а тіло знайшли на дивані в будинку сина лише зараз.

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У Польщі у місті Радлін чоловік викопав із могили тіло матері і жив з ним 13 років. Про це повідомляє польське видання InPoland.

Тіло знайшли випадково. Так, у Радліні до рятувальників звернувся родич літнього чоловіка, який повідомив, що тому стало зле. Дідуся з дому доправили до лікарні, а рятувальники всередині будинку на дивані в одній з кімнат виявили муміфіковане тіло жінки.

На місце викликали правоохоронців.

Спочатку слідчі підозрювали, що тіло пролежало кільканадцять місяців.

Для встановлення особи жінки призначили ДНК-експертизу. Розтин виявив, що труп належить жінці віком понад 65 років.

За результатами аналізу ДНК з'ясувалося, що тіло належить матері пенсіонера, яка померла у 2010 році у віці 95 років.

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