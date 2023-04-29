17 тоннелей на лице: британец побил мировой рекорд (фото, видео)

Впервые Джеймс Госс стал рекордсменом в 2020 году, когда эксперты зафиксировали у мужчины наличие 14 различных украшений на лице. Британец также признался, его с детства привлекали пирсинг и татуировки.

Related video

Британец Джеймс Госс попал в Книгу рекордов Гиннесса, побив собственный рекорд по количеству туннелей на лице. Теперь их 17 штук. Об этом пишет UPI.

В 2020 году он попал в книгу рекордов, когда у него было 14 тоннелей, в 2022-м он увеличил их количество до 15, но с той поры их количество возросло до 17.

"Меня не волнует, что думают другие. Самовыражение заставило меня чувствовать себя намного лучше. И я не хочу менять себя, чтобы соответствовать ожиданиям других. Я просто хочу быть собой и тратить свою энергию на то, чтобы найти то, что мне подходит", — заявил гордый рекордсмен.

Джеймс Госс и его 17 тоннелей на лице Фото: Guinness World Records

Отмечается, что каждый из тоннелей Госса на его лице должен иметь размер не менее 0,11 дюйма, чтобы претендовать на рекорд.

"Очень круто быть рекордсменом, это определенно тема для разговора, я также указал это в своем резюме", — сказал Госс, отметив, что его мама очень им гордится.

Джеймс Госс, который проживает в Бедфорде, рассказал, что его на рекорд вдохновил предыдущий рекордсмен — Джоэль Мигглер из Германии, который попал в Книгу рекордов с 11 тоннелями.

Но модифицировать свое тело он начал задолго до этого. Джеймс признался, что его с детства привлекали пирсинг и татуировки.

Джеймс Госс и его 17 тоннелей на лице

"Чем больше я погружался в эту культуру, тем больше модификаций мне хотелось", — заявил Госс. Первый пирсинг он сделал себе еще в 14 лет, но в итоге попал в больницу, так что его мама настояла, чтобы в дальнейшем он обращался к профессионалам.

А свои тоннели он дополняет особенными украшениями: древним янтарем, кольцами из циркония и титана.

Также Джеймс Госс хочет покрыть все свое тело татуировками, но при этом не хочет украшать рисунками лицо.

При этом он отмечает, что его модификации не мешали ему в поисках работы.

"У меня были потенциальные работодатели, которые говорили мне, что, по их мнению, это показывает, что я очень творческий человек, что несколько раз помогало мне получить предложение о работе", — говорит Госс.

Ранее Фокус писал о том, как люди по всему миру рискуют жизнью ради того, чтобы поставить очередной рекорд.