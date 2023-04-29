17 тунелів на обличчі: британець побив світовий рекорд (фото, відео)

Уперше Джеймс Госс став рекордсменом у 2020 році, коли експерти зафіксували у чоловіка наявність 14 різних прикрас на обличчі. Британець також зізнався, що його з дитинства приваблювали пірсинг та татуювання.

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Британець Джеймс Госс потрапив до Книги рекордів Гіннеса, побивши власний рекорд за кількістю тунелів на обличчі. Наразі їх 17 штук. Про це пише UPI.

У 2020 році він потрапив до книги рекордів, коли у нього було 14 тунелів, у 2022-му він збільшив їхню кількість до 15, але з того часу їхня кількість зросла до 17.

"Мене не хвилює, що думають інші. Самовираження змусило мене почуватися набагато краще. І я не хочу міняти себе, щоб відповідати очікуванням інших. Я просто хочу бути собою і витрачати свою енергію на те, щоб знайти те, що мені підходить", — заявив гордий рекордсмен.

Джеймс Госс та його 17 тунелів на обличчі Фото: Guinness World Records

Зазначається, що кожен із тунелів Госса на його обличчі повинен мати розмір не менше 0,11 дюйма, щоб претендувати на рекорд.

"Дуже круто бути рекордсменом, це безперечно тема для розмови, я також вказав це у своєму резюме", — сказав Госс, зазначивши, що його мама дуже ним пишається.

Джеймс Госс, який мешкає у Бедфорді, розповів, що його на рекорд надихнув попередній рекордсмен — Джоель Мігглер із Німеччини, який потрапив до Книги рекордів з 11 тунелями.

Але модифікувати своє тіло він почав задовго до того. Джеймс зізнався, що його з дитинства приваблювали пірсинг та татуювання.

Джеймс Госс та його 17 тунелів на обличчі

"Чим більше я поринав у цю культуру, тим більше модифікацій мені хотілося", — заявив Госс. Перший пірсинг він зробив собі ще у 14 років, але зрештою потрапив до лікарні, тож його мама наполягла, щоб надалі він звертався до професіоналів.

А свої тунелі він доповнює особливими прикрасами: стародавнім бурштином, кільцями з цирконію та титану.

Також Джеймс Госс хоче покрити все своє тіло татуюваннями, але при цьому не хоче прикрашати малюнками обличчя.

При цьому він зазначає, що його модифікації не заважали йому у пошуках роботи.

"У мене були потенційні роботодавці, які говорили мені, що, на їхню думку, це показує, що я дуже творча людина, що кілька разів допомагала мені отримати пропозицію щодо роботи", — каже Госс.

Раніше Фокус писав про те, як люди у всьому світі ризикують життям заради того, щоб поставити черговий рекорд.