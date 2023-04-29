"Самый горячий водитель": экс-звезда Playboy стала таксистом Uber после развода

Бывший муж отсудил у Наннет Хаммонд все имущество, но теперь она рада удивлять клиентов на новой работе, взяв в аренду любимый автомобиль Tesla.

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Бывшая модель Playboy Наннет Хаммонд Лоскьяво устроилась на работу в Uber и считает себя самым "горячим" водителем. Она поделилась своими впечатлениями с изданием Daily Star.

48-летняя Наннет Хаммонд раньше шесть раз украшала обложку знаменитого журнала Playboy и потратила около $440 тысяч на пластические операции, но осталась ни с чем после развода с богатым мужем. Чтобы зарабатывать на жизнь, женщина устроилась таксистом в Uber, взяв в аренду свой любимый автомобиль Tesla в США.

По словам Наннет Хаммонд, она довольна своей новой работой, поскольку она приносит достаточно денег, не навязывая при этом какой-либо график. Вдобавок, бывшая модель может общаться с интересными людьми, заводить новые знакомства и радовать их своей внешностью.

Наннет Хаммонд c автомобилем Tesla Фото: Daily Star

"Я люблю водить машину, и позвольте мне сказать вам, что это было весело. Все, кого я встречала, говорили одно и то же: они никогда не видели настолько горячего водителя Uber", — рассказала Наннет Хаммонд. — "Когда я подъезжаю и улыбаюсь своими жемчужно-белыми зубами, то просто застают пассажиров врасплох. Приятно быть самым крутым водителем Uber в мире".

По ее словам, Uber платит неплохие деньги, и за неделю работы у нее не возникло никаких проблем. Все пассажиры были добрыми и дружелюбными, давали хорошие советы. Однажды группа женщин даже пригласили Наннет на обед, чтобы лучше познакомиться и пообщаться. Бывшая звезда Playboy призвала девушек не бояться искать работу в тех сферах, где сейчас доминируют мужчины.

Наннет Хаммонд c автомобилем Tesla Фото: Daily Star

"Tesla выпускает автомобили разных классов, и им нужно сделать класс B для Барби", — добавила она в беседе с журналистами.

Ранее писали, что Наннет Хаммонд решила превратить себя в живую куклу Барби с помощью пластики. В 2021 году бывшая модель и мать шести детей стала одной из участниц шоу "Lookalike Love"