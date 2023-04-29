"Найгарячіший водій": ексзірка Playboy стала таксистом Uber після розлучення

Колишній чоловік відсудив у Наннет Хаммонда все майно, але тепер вона рада дивувати клієнтів на новій роботі, взявши в оренду улюблений автомобіль Tesla.

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Колишня модель Playboy Наннет Хаммонд Лоск'яво влаштувалася на роботу в Uber і вважає себе "гарячим" водієм. Вона поділилася своїми враженнями із виданням Daily Star.

48-річна Наннет Хаммонд раніше шість разів прикрашала обкладинку знаменитого журналу Playboy і витратила майже $440 тисяч на пластичні операції, але залишилася ні з чим після розлучення з багатим чоловіком. Щоб заробляти життя, жінка влаштувалася таксистом в Uber, взявши в оренду свій улюблений автомобіль Tesla в США.

За словами Наннет Хаммонд, вона задоволена своєю новою роботою, оскільки вона приносить достатньо грошей, не нав'язуючи при цьому жодного графіка. До того ж колишня модель може спілкуватися з цікавими людьми, заводити нові знайомства та радувати їх своєю зовнішністю.

Наннет Хаммонд з автомобілем Tesla Фото: Daily Star

"Я люблю водити машину, і дозвольте мені сказати вам, що це було весело. Усі, кого я зустрічала, говорили одне й те саме: вони ніколи не бачили настільки гарячого водія Uber", — розповіла Наннет Хаммонд. — "Коли я під'їжджаю і посміхаюся своїми перлинно-білими зубами, то просто застаю пасажирів зненацька. Приємно бути найкрутішим водієм Uber у світі".

За її словами, Uber платить непогані гроші, і за тиждень роботи у неї не виникло жодних проблем. Усі пасажири були добрими та доброзичливими, давали хороші поради. Якось група жінок навіть запросила Наннет на обід, щоб краще познайомитися та поспілкуватися. Колишня зірка Playboy закликала дівчат не боятися шукати роботу у тих сферах, де зараз домінують чоловіки.

Наннет Хаммонд з автомобілем Tesla Фото: Daily Star

"Tesla випускає автомобілі різних класів, і їм потрібно зробити клас B для Барбі", — додала вона у розмові з журналістами.

Раніше писали, що Наннет Хаммонд вирішила перетворити себе на живу ляльку Барбі за допомогою пластики. У 2021 році колишня модель та мати шести дітей стала однією з учасниць шоу "Lookalike Love"