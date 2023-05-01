Вернулся из Украины: в Болгарии произошло покушение на генпрокурора Гешева

По словам болгарского генпрокурора, от гибели его спасло то, что в последний момент он решил сесть в другой автомобиль. В кортеже также находились его жена и дети.

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В понедельник, 1 мая, в Болгарии произошло покушение на жизнь генерального прокурора Ивана Гешева. Об этом пишет болгарское издание BGNES со ссылкой на главного секретаря МВД Болгарии Петара Тодорова.

Сообщается, что автомобиль Гешева пытали подорвать. Взрывное устройство заложили возле села Ковачевци, которое должен был пересечь его кортеж.

В результате взрыва в дороге образовалась воронка. На место происшествия были отправлены бригады скорой помощи, однако Тодоров заявил, что никто не пострадал.

При этом канал BTV сообщил об одном раненном. Предположительно, речь идет о сотруднике службы безопасности.

По словам заместителя генпрокурора Борислава Сарафова, покушение было "профессионально запланировано и хорошо выполнено". Он отметил, что во время взрыва поднялся огненный столб высотой 4-5 метра, а диаметр воронки составил почти три метра.

"Лишь одна случайность спасла и Ивана Гешева, и его семью, и ряд других людей, которые в это время проходили по этой дороге", — заявил Сарафов.

Сам Гешев отметил, что если бы он не поменял автомобиль, то погиб бы. В кортеже также находились его жена Детелина Ганчева и их дочери Ивет и Даля.

"Хорошо, что поменял машину в последний момент. В противном случае… хорошо, что никого не убили! Я беспокоюсь за детей, они очень испугались", — сказал Гешев журналистам.

Как отмечают журналисты Гешев поздно вернулся из Украины и должен был отправиться в Турцию, однако затем поменял планы и решил посетить мероприятие младших прокуроров.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту террористического акта.

Отметим, что 28 апреля генпрокурор Андрей Костин и генпрокурор Болгарии Иван Гешев подписали меморандум о сотрудничестве между ведомствами. В частности, София обязалась по запросу Киева собирать свидетельства украинцев, которые находятся на территории Болгарии.

"Прокуратуры Украины и Болгарии активизируют совместную работу по привлечению к ответственности России и ее приспешников за международные преступления", — отметил Костин.

Ранее, 5 апреля, мы также писали о том, что Болгария определила, что российская военная агрессия нарушает глобальный мир и разрушает безопасность. Минобороны Болгарии также представило отчет, в котором указаны подробности агрессии РФ против Украины, киберугроз и рисков в Черноморском регионе.