Совершает военные преступления в Украине: Болгария определила агрессию РФ как угрозу миру

Россия, по мнению Минобороны Болгарии, стремится не только уничтожить Украину, но и пытается создать зону нестабильности на Балканах.

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Болгария определила, что российская военная агрессия нарушает глобальный мир и разрушает безопасность. Об этом 5 апреля информирует Euractiv.

В балканской стране заявили, что для такой позиции есть предпосылки, поскольку армия РФ совершает систематические военные преступления в Украине. Минобороны Болгарии представило отчет, в котором указаны подробности агрессии РФ против Украины, киберугроз и рисков в Черноморском регионе.

Специалисты подчеркнули, что такие действия оказывают существенное влияние на международное право. Россия нанесла урон во всех сферах социально-экономической жизни.

"Систематические преступления российской армии оказывают значительное влияние на не только Украину и регион, но и наносят последствия в глобальном аспекте", — говорится в отчете.

В документе подчеркнули, что война спровоцировала расширение российских гибридных диверсий против стран НАТО и Европейского союза. В Болгарии отметили, что такие действия, прежде всего, направлены на:

дестабилизацию и возникновение общественного противостояния;

укрепление потенциала и обороны НАТО;

уменьшение солидарности и поддержки Украины, а также предоставление своевременной и эффективной военной помощи;

усиление зависимости европейских государств от снабжения российских энергоносителей.

В Минобороны Болгарии преодолевали, что их страна испытала российское гибридное влияние. Одностороннее прекращение транспортировки газа – одна из причин. В отчете указано, что Россия косвенно стремится создать зону нестабильности на Балканах. Это касается сохранения потенциала для дестабилизации Боснии и Герцеговины, а также усиления своего влияния в Сербии, которое до сих пор остается значительным.

Фокус 27 марта сообщил, что Болгарии рассказали, сколько заработали на выпуске оружия для Украины. За 164 дня их доход составил около 5 миллиардов болгарских лев (2,75 миллиарда долларов). В балканской стране считают, что это позволит Силам обороны Украины переломить ход войны против российских захватчиков.