Вчиняє воєнні злочини в Україні: Болгарія визначила агресію РФ як загрозу світу

Росія, як вважають у Міноборони Болгарії, прагне не тільки знищити Україну, але й намагається створити зону нестабільності на Балканах.

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Болгарія визначила, що російська військова агресія загрожує глобальному миру та безпеці. Про це 5 квітня інформує Euractiv.

У балканській країні заявили, що для такої позиції є передумови, оскільки армія РФ вчиняє систематичні воєнні злочини в Україні. Міноборони Болгарії представило звіт, у якому вказані подробиці агресії РФ проти України, кіберзагрози та ризики у Чорноморському регіоні.

Фахівці наголосили, що такі дії суттєво впливають на міжнародне право. Росія завдала шкоди в усіх сферах соціально-економічного життя.

"Систематичні злочини російської армії мають значний вплив на не лише на Україну та регіон, а й завдають наслідків у глобальному аспекті", – йдеться у звіті.

У документі наголосили, що війна спровокувала розширення російських гібридних диверсій проти країн НАТО та Європейського союзу. У Болгарії зазначили, що такі дії передусім спрямовані на:

дестабілізацію та виникнення суспільного протистояння;

стримування посилення потенціалу та оборони НАТО;

зменшення солідарності та підтримки України, а також надання своєчасної та ефективної військової допомоги;

посилення залежності європейських держав від постачання російських енергоносіїв.

У Міноборони Болгарії долали, що їхня країна зазнала російського гібридного впливу. Одностороннє припинення транспортування газу – одна з причин. У звіті вказано що Росія опосередковано прагне створити зону нестабільності на Балканах. Це стосується збереження потенціалу для дестабілізації Боснії та Герцеговини, а також посилення свого впливу у Сербії, який й досі залишається значним.

Фокус 27 березня повідомив, що Болгарії розповіли, скільки заробили на випуску зброї для України. За 164 дні їхній дохід становив близько 5 мільярдів болгарських лев (2,75 млрд доларів). У балканській країні вважають, що це дозволить Силам оборони України переломити хід війни проти російських загарбників.