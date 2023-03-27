У Болгарії розповіли, скільки заробили на випуску зброї для України

За 164 дні дохід оборонних заводів у містах Сопот та Казанлік становив близько 5 млрд. болгарських лев (2,75 млрд доларів).

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Представники Болгарії розповіли, скільки вдалося заробити на виробництві озброєнь і боєприпасів для України. Менш ніж за півроку влада країни передала Києву зброї на 2,7 млрд доларів. Про це повідомив колишній болгарський прем'єр-міністр Кирило Пєтков, передає "btv Новините".

За словами Петкова, місто Сопот та місто Казанлік, де розміщені військові заводи, активно працювали на користь болгарського ВПК.

За 164 дні їхній дохід становив близько 5 млрд. болгарських лев (2,75 млрд доларів).

Прямого постачання зброї в Україну офіційна Софія не проводить, проте уряди Великобританії та США експортують ці озброєння.

Екс-прем'єр Пєтков та президент України Володимир Зеленський на зустрічі у Києві

Екс-прем'єр Болгарії вважає за важливе продемонструвати солідарність з Україною, поряд з іншими союзниками.

Пєтков також розкритикував заяву президента країни Румена Радєва, який сказав, що Болгарія має піти на скорочення військової допомоги Україні.

"Болгарія належить до європейської сім'ї, я не хочу бути громадянином країни, яка підтримує агресора", – пояснив він.

ЗМI писали, що на початку масштабного вторгнення російських військ в Україну третина боєприпасів надходила з Болгарії, чиє керівництво відоме офіційною політичною позицією проти постачання озброєнь. Окрім боєприпасів, Софія також відправляла Києву дизпаливо. Все це потрапляло на територію України не безпосередньо.

Раніше Фокус повідомляв, що до України прибули танки Leopard 2 із Німеччини. За інформацією ЗМІ, 27 березня голова німецького Міноборони Борис Пісторіус анонсував прибуття танків Leopard 2 до України наприкінці березня після закінчення навчання українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що, згідно інформації Interesting Engineering, морські глайдери можуть використовуватися з метою оборони, вони непомітні для радарів та систем ППО, оскільки здатні літати на низькій висоті.