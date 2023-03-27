В Болгарии рассказали, сколько заработали на выпуске оружия для Украины

За 164 дня доход оборонных заводов в городах Сопот и Казанлик составил порядка 5 млрд. болгарских лев (2,75 млрд долларов).

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Представители Болгарии рассказали о том, сколько удалось заработать на производстве вооружений и боеприпасов для Украины. Менее чем за полгода власти страны передали Киеву оружия на 2,7 млрд долларов. Об этом сообщил бывший болгарский премьер-министр Кирилл Петков, передает "btv Новините".

По словам Петкова, город Сопот и город Казанлик, где размещены военные заводы, активно работали в интересах болгарского ВПК.

За 164 дня их доход составил около 5 млрд. болгарских лев (2,75 млрд долларов).

Прямых поставок оружия в Украину официальная София не проводит, однако правительства Великобритании и США экспортируют эти вооружения.

Экс-премьер Петков и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве

Экс-премьер Болгарии считает важным продемонстрировать солидарность с Украиной, наряду с другими союзниками.

Петков также раскритиковал заявление президента страны Румена Радева, который сказал, что Болгария должна пойти на сокращение военной помощи Украине.

"Болгария принадлежит к европейской семье, я не хочу быть гражданином страны, поддерживающей агрессора", – пояснил он.

По данным СМИ, в начале масштабного вторжения российских войск в Украину треть боеприпасов поступала из Болгарии, чье руководство известно официальной политической позицией против поставок вооружений. Помимо боеприпасов, София также отправляла Киеву дизтопливо. Все это попадало на территорию Украины не напрямую.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину прибыли танки Leopard 2 из Германии. По информации СМИ, 27 марта глава немецкого Минобороны Борис Писториус анонсировал прибытие танков Leopard 2 в Украину в конце марта по завершении обучения украинских военнослужащих.

Напомним, что, по данным сайта Interesting Engineering, морские глайдеры могут использоваться в целях обороны, они незаметны для радаров и систем ПВО, поскольку способны летать на низкой высоте.