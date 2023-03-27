Не собьет ПВО: что такое морской глайдер и как его будут использовать для обороны

Морские глайдеры могут быть незаметными для радаров и систем ПВО, потому как способны летать очень низко над водой.

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Компания Regent, занимающаяся разработкой и производством полностью электрических самолетов-амфибий, привлекла внимание одного из крупнейших игроков в области оборонных и аэрокосмических технологий — компании Lockheed Martin, сообщает сайт Interesting Engineering. Оружейники очень заинтересованы в ускоренной разработке морских глайдеров для выполнения оборонных задач.

Чем хороши электрические самолеты-амфибии

Морские глайдеры — это далеко не новый вид планерных низколетящих самолетов. Их разработки известны практически с начала минувшего века, однако глайдеры не стали массовыми. Сегодня, в связи с "зеленой" повесткой и возросшими требованиями по противодействию обнаружения летательных аппаратов вражескими ПВО, заинтересованность в таком виде транспорта резко возросла.

Глайдеры хороши тем, что не требуют особых условий для взлета и посадки. Кроме того, они могут сесть на воду и высадить десант вблизи от берега. Самолеты-амфибии основаны на принципе экраноплана, который может скользить над поверхностью воды, используя эффект подъемной силы от отраженного от нее потока воздуха. Это позволяет устройству лететь низко над водой, избегая радаров и препятствий.

Глайдеры хороши тем, что не требуют особых условий для взлета и посадки Фото: REGENT

Современные глайдеры работают на электричестве, что делает их высокоскоростными и нешумными, а значит, малозаметными, что очень важно при проведении военных кампаний. И еще один немаловажный фактор – аппараты стоят недорого и просты в обслуживании.

Министерство обороны США проявило интерес к такому типу транспорта, который может обеспечить быструю, дешевую, малозаметную и не зависящую от аэродромов мобильность в прибрежной зоне. Морские глайдеры могут использоваться для различных целей в морской среде, таких как логистическое обеспечение военных, перевозка грузов, поиск и спасение.

Что предлагает компания Regent

Компания Regent – не новичок на этом рынке. Она уже продала множество морских глайдеров различным авиакомпаниям и паромным фирмам по всему миру. Ее новый флагманский глайдер Viceroy может перевозить 12 пассажиров или 1600 кг груза. Эта модель способна развивать крейсерскую скорость до 300 км/ч. Компания в скором времени планирует запустить его в эксплуатацию, а инвестиции от Lockheed Martin позволят этому осуществиться как можно раньше.

В компании Lockheed Martin заявляют, что видят в морских глайдерах потенциал для будущего военного рынка и хотят поддержать технологический прогресс в области обороны. Компания уже инвестировала в другие стартапы, занимающиеся разработкой полностью электрических технологий, таких как Electra. В Lockheed Martin Ventures считают, что морские глайдеры могут играть важную роль в обеспечении безопасности и обороны прибрежных зон. Они способны быстро доставлять солдат, оружие, боеприпасы и другие ресурсы на удаленные острова или базы или территории. Они также могут участвовать в разведке, наблюдении и боевых действиях.

В компании Lockheed Martin заявляют, что видят в морских глайдерах потенциал для будущего военного рынка Фото: REGENT

Ранее Фокус писал, что компания Lockheed Martin разработала гиперзвуковой стелс-самолет, который будет наследником авиа-иконы Холодной войны. Всего за час он будет способен долететь из Нью-Йорка до Москвы, чтобы уничтожать военные цели.