Не зіб'є ППО: що таке морський глайдер і як його використовуватимуть для оборони

Морські глайдери можуть бути непомітними для радарів та систем ППО, тому що здатні літати дуже низько над водою.

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Компанія Regent, яка займається розробкою та виробництвом повністю електричних літаків-амфібій, привернула увагу одного з найбільших гравців у галузі оборонних та аерокосмічних технологій – компанії Lockheed Martin, повідомляє сайт Interesting Engineering. Зброярі дуже зацікавлені у прискореній розробці морських глайдерів для виконання оборонних завдань.

Чим хороші електричні літаки-амфібії

Морські глайдери — це далеко не новий вид планерних літаків, що низько летять. Їхні розробки відомі практично з початку минулого століття, проте глайдери не стали масовими. Сьогодні, у зв'язку із "зеленим" повісткою та зрослими вимогами щодо протидії виявлення літальних апаратів ворожими ППО, зацікавленість у такому виді транспорту різко зросла.

Глайдери хороші тим, що не вимагають особливих умов для зльоту та посадки. Крім того, вони можуть сісти на воду та висадити десант поблизу берега. Літаки-амфібії засновані на принципі екраноплана, який може ковзати над поверхнею води, використовуючи ефект підіймальної сили від потоку повітря, що відбивається від неї. Це дозволяє пристрою летіти низько над водою, уникаючи радарів та перешкод.

Глайдери хороші тим, що не вимагають особливих умов для зльоту та посадки Фото: REGENT

Сучасні глайдери працюють на електриці, що робить їх високошвидкісними та тихими, а отже, малопомітними, що дуже важливо під час проведення військових кампаній. І ще один важливий фактор – апарати коштують недорого та прості в обслуговуванні.

Міністерство оборони США виявило інтерес до такого типу транспорту, який може забезпечити швидку, дешеву, малопомітну мобільність, що не залежить від аеродромів, у прибережній зоні. Морські глайдери можуть використовуватися для різних цілей у морському середовищі, таких як логістичне забезпечення військових, перевезення вантажів, пошук та порятунок.

Що пропонує компанія Regent

Компанія Regent – не новачок цього ринку. Вона вже продала безліч морських глайдерів різним авіакомпаніям та поромним фірмам у всьому світі. Її новий флагманський глайдер Viceroy може перевозити 12 пасажирів чи 1600 кг вантажу. Ця модель здатна розвивати крейсерську швидкість до 300 км/год. Компанія незабаром планує запустити його в експлуатацію, а інвестиції від Lockheed Martin дозволять цьому здійснитися якомога раніше.

У компанії Lockheed Martin заявляють, що бачать у морських глайдерах потенціал для майбутнього військового ринку та хочуть підтримати технологічний прогрес у галузі оборони. Компанія вже інвестувала в інші стартапи, які займаються розробкою повністю електричних технологій, таких як Electra. У Lockheed Martin Ventures вважають, що морські глайдери можуть відігравати важливу роль у забезпеченні безпеки та оборони прибережних зон. Вони здатні швидко доставляти солдатів, зброю, боєприпаси та інші ресурси на віддалені острови чи бази, чи території. Вони також можуть брати участь у розвідці, спостереженні та бойових діях.

У компанії Lockheed Martin заявляють, що бачать у морських глайдерах потенціал для майбутнього військового ринку Фото: REGENT

Раніше Фокус писав, що компанія Lockheed Martin розробила гіперзвуковий стелс-літак, який буде спадкоємцем авіа-ікони Холодної війни. Усього за годину він буде здатний долетіти з Нью-Йорка до Москви, щоб знищувати військові цілі.