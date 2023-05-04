Минный терроризм. Угроза, которая объединяет Украину и Азербайджан

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В результате полномасштабной агрессии Украина оказалась самой заминированной страной в мире. Из всех дружественных ей государств с аналогичной проблемой столкнулся только Азербайджан, где под прикрытием военного контингента РФ продолжается минирование азербайджанских территорий в Карабахе. Как отмечал в апреле глава государства Ильхам Алиев, Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. Опыт Баку в противодействии этой угрозе, в том числе на международной арене и в правовой сфере, может быть полезен Киеву.

"Сегодня Украина вошла в список самых заминированных стран мира: 30% ее территории остается потенциально опасной", — заявил глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Международный "мозговой трест" GLOBSEC назвал Украину крупнейшей заминированной территорией в мире", а агентство ООН United Nations Development Programme подчеркнуло, что Украина превратилась в одно из крупнейших в мире минных полей. Как свидетельствуют данные организации, в зоне риска поражения мин находятся более 14 миллионов человек.

Общность Украины с Азербайджаном в этом аспекте не случайна. Оба государства противостоят пророссийскому сепаратизму: Украина в Донбассе и Крыму, Азербайджан в Карабахе. Украина является бастионом Европы на пути агрессивной экспансии Москвы, Азербайджан выступает одним из главных поставщиков энергоресурсов в ЕС, компенсируя отказ от российского газа.

С учетом регулярно оказываемой Азербайджаном гуманитарной помощи Украине, опыт Баку в сфере минной угрозы может быть полезен Киеву не только с точки зрения разминирования. Три года азербайджанские власти продвигают эту проблему в международных организациях, привлекая к ней внимание мирового сообщества и отстаивая интересы стран, подвергшихся минной угрозе. В апреле этого года президент Алиев вышел с инициативой сделать гуманитарное разминирование 18-й целью устойчивого развития ООН и предложил создать Группу стран-единомышленников, подвергшихся воздействию мин.

Баку, обращавшийся в Международный суд с целью остановить убийство и ранения азербайджанцев по этническому и национальному признаку взрывными устройствами, в 2021-2023 гг. наработал ценный опыт правового противодействия в данном контексте. Это тем более важно, учитывая заявление президента Зеленского о минном терроризме как об одном из пунктов обвинения против России.

Украина – Азербайджан: схожесть минной угрозы

● "На полную очистку страны от взрывоопасных предметов может уйти 30 лет", — заявил министр обороны Резников. "Для решения вопроса разминирования Азербайджану необходимо около 30 лет", — отмечал в свою очередь президент Алиев.

● "По оценке Всемирного банка, разминирование обойдется Украине в $37.4 млрд долларов", — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Согласно прошлогоднему отчету UNDP, Азербайджану на те же нужды потребуется примерно столько же.

● "В Украине с начала вторжения от мин погибли 124 человека", — заявил 22 апреля начальник Управления экобезопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Руслан Берегуля. Как сообщил Ильхам Алиев, в результате минного терроризма Армении погибли или получили тяжелые ранения до 300 граждан Азербайджана.

● 27 апреля в Харьковщине на мине подорвалась бригада энергетиков – 1 погиб, 4 ранены; на следующий же день в Карабахе подорвалась бригада азербайджанских специалистов аэрофотосъемки, трое из бригады погибли.

● 1 мая 2023г. гражданский подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области, получив серьезные ранения; в тот же день в Джебраильском районе Карабаха в результате подрыва на мине погиб сельский житель.

"Ловушки" для украинцев и азербайджанцев

В ноябрьском отчете группы международных организаций "Landmine Monitor 2022" были наведены данные о том, что российские войска устанавливали мины-ловушки и самодельные взрывные устройства в Украине с февраля 2022 г. во многих местах перед отступлением. Россияне оставляли противопехотные мины, в том числе мины-ловушки, приводимые в действие самой жертвой. Они устанавливаются на животных, на трупах, а также на дорогах, в полях и лесах.

В феврале текущего года Госагентство Азербайджана по разминированию ANAMA сообщило об обнаружении в Карабахе заминированного массового захоронения. Армения предвидела, что оно будет обнаружено и заминировала территорию, чтобы убить людей, ищущих останки своих родственников. "Этот метод типичен для военных преступлений Армении, заминированы даже обычные кладбища на освобожденных территориях", — пояснили представители ANAMA.

В августе-ноябре прошлого года большое количество мин-ловушек было обнаружено в населенных пунктах Лачинского района Азербайджана, откуда армянские войска вышли без боя после 30 лет оккупации. Перед уходом они установили мины-ловушки под полами подъездов, за дверьми и во дворах жилых домов – точно так же, как делали российские агрессоры перед бегством из Бучи, Ирпени и других населенных пунктов Киевской обл.

Продолжение посевов смерти

Войска агрессора продолжают ежедневно пичкать оккупированные украинские земли смертоносными посевами. В Карабахе, часть которого остается под контролем военного контингента РФ, сохраняется схожая ситуация. Хотя Азербайджан осенью 2020 г. сумел освободить основную часть суверенной территории в результате Второй Карабахской войны, армянская сторона под прикрытием военного контингента РФ продолжает минировать земли. В августе-ноябре прошлого года почти 3000 мин было обнаружено в Лачинском, Кельбаджарском и Шушинском районах Карабаха. Большинство имело маркировку 2021 г. производства Армении.

При этом, как отмечал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Армения не только отказывается предоставить полную и точную информацию о минных полях, но и незаконно доставляет в Азербайджан и устанавливает новые мины. Он приводил документальные доказательства того, что эти мины были произведены в Армении в 2021 г. – то есть уже после того, как официальный Ереван подписал обязательство о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта.

Цель продолжающегося минирования – воспрепятствовать возвращению более миллиона азербайджанцев на освобожденные территории, которые они вынуждены были покинуть из-за армянской агрессии.