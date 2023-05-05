Без "кетчупа и соуса": в США более 200 кг вареных макарон выбросили в лесу (видео)

Нина Йохновиц, которая первой увидела макароны в лесу, уверена, что этот случай иллюстрирует серьезную проблему, с которой сталкивается ее город. Жители страдают из-за незаконных свалок и отсутствия вывоза крупногабаритного мусора.

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В городе Олд-Бридж, штат Нью-Джерси (США), Нина Йохновиц обнаружила более 200 килограммов приготовленных макарон в лесу. Об этом пишет New York Post.

Американка, которая была бывшим кандидатом в члены совета, сообщила, что местные жители уже не удивляются свалкам строительного и другого мусора в лесах. Однако на прошлой неделе она обнаружила новый вид утилизации пищевых отходов, это были выброшенные в лесу сваренные макароны. Женщина опубликовала фотографии лапши без "кетчупа и соуса" в Facebook.

По ее словам, более 200 килограммов макаронных изделий были выброшены рядом с ручьями, пересекающимися с Хиллиардом и Мими. Теперь пользователи соцсетей гадают, кто и зачем выбросил так много макарон.

"Главный подозреваемый это парень по имени Аль Денте", — написал один из пользователей в Twitter.

Город страдает из-за незаконных свалок и отсутствия вывоза крупногабаритного мусора Фото: Facebook/Nina Jochnowitz

По словам Нины, так называемая свалка макарон иллюстрирует серьезную проблему, с которой сталкивается Олд-Бридж. Город страдает из-за незаконных свалок и отсутствия вывоза крупногабаритного мусора.

Вскоре после того, как Йохновиц написал об этой проблеме и сообщила о пищевых отходах в муниципалитет, городская служба благоустройства поспешила на место происшествия и убрала лапшу.

"Вы можете сказать: "Кому какое дело до макарон?" Но в макаронах есть уровень рH, который влияет на поток воды. Этот поток воды важно очистить, потому что он поступает в городское водоснабжение. Это была одна из самых быстрых уборок, которые я когда-либо видела здесь", — добавила американка.

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