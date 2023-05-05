Без "кетчупу та соусу": у США понад 200 кг варених макаронів викинули в лісі (відео)

Ніна Йохновіц, яка першою побачила макарони у лісі, впевнена, що цей випадок ілюструє серйозну проблему, з якою стикається її місто. Мешканці страждають через незаконні звалища та відсутність вивезення великогабаритного сміття.

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У місті Олд-Брідж, штат Нью-Джерсі (США), Ніна Йохновіц виявила понад 200 кілограмів приготовлених макаронів у лісі. Про це пише New York Post.

Американка, яка була колишнім кандидатом у члени ради, повідомила, що місцеві жителі вже не дивуються звалищам будівельного та іншого сміття у лісах. Проте минулого тижня вона виявила новий вид утилізації харчових відходів, це були викинуті у лісі зварені макарони. Жінка опублікувала фотографії локшини без "кетчупу та соусу" у Facebook.

За її словами, понад 200 кілограмів макаронних виробів було викинуто поруч зі струмками, що перетинаються з Хілліардом та Мімі. Тепер користувачі соцмереж намагаються здогадатися, хто і навіщо викинув так багато макаронів.

"Головний підозрюваний це хлопець, на ім'я Аль Денте", — написав один із користувачів у Twitter.

Місто страждає через незаконні звалища та відсутність вивезення великогабаритного сміття Фото: Facebook/Nina Jochnowitz

За словами Ніни, так зване звалище макаронів ілюструє серйозну проблему, з якою стикається Олд-Брідж. Місто страждає через незаконні звалища та відсутність вивезення великогабаритного сміття.

Незабаром після того, як Йохновіц написала про цю проблему та повідомила про харчові відходи до муніципалітету, міська служба благоустрою поспішила на місце події та прибрала локшину.

"Ви можете сказати: "Кому яке діло до макаронів?" Але ж у макаронах є рівень рH, який впливає на потік води. Цей потік води важливо очистити, тому що він надходить у міське водопостачання. колись бачила тут", — додала американка.

Раніше Фокус писав, що у США жінку не пускали до туалету у супермаркеті через вік. Дівчина була обурена тим, що її попросили пред'явити посвідчення особи, щоб скористатися вбиральнею в супермаркеті.

Також повідомлялося, що у США виліт літака було відкладено через величезний рій бджіл. Капітан повідомив пасажирів про низку проблем, які заважали знищенню комах. Бджоляру було заборонено торкатися літака, а експерти з боротьби зі шкідниками не могли обприскувати борт.