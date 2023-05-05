В Москве рекламировали гимназию с украинским букварем: на школу поступила жалоба (фото)

В школе говорят, что это дизайнер не заметил ошибки при выборе изображения и запустил печать. Теперь все плакаты придется заменить.

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В Москве одна из гимназий запустила по всему району рекламу с украинским букварем. Теперь они скоропостижно пытаются "замести следы". Об этом сообщают росСМИ в пятницу, 5 мая.

На опубликованном кадре видно, что школьница держит в руках украинский букварь, авторство которого принадлежит Николаю Вашуленко и Надежде Скрипченко. Издан он был в далеком 2001 году.

"Реклама образовательного центра "Олехника" с девочкой, держащей в руках букварь, была расклеена на остановках в районе Перово. На первый взгляд в ней не было ничего необычного, но один из жителей вчитался внимательнее и заметил, что в слове букварь не хватает мягкого знака", — говорится в сообщении.

В РФ рекламируют школы с изображением украинского букваря Фото: Baza

Если присмотреться, то на задней обложке также виднеются слова на украинском языке.

В администрацию школы сразу же поступила жалоба и там пообещали перепечатать плакаты с украинским букварем. Ошибка обошлась школе в 10 тысяч рублей (≈4 700 гривен, — ред.).

Как передают росСМИ пояснения дирекции, выбирая картинку со стоковых изображений, дизайнер не обратил внимание, что там присутствует слово на украинском языке, поэтому пустил ее в печать.

Напомним, 2 мая сообщалось, что школьников в Мариуполе заставляют благодарить оккупантов за "СВО". Дети, которые остались в городе, потеряли за время большой войны друзей и близких в результате российских обстрелов. Теперь они вынуждены писать благодарственные письма ВС РФ по выданному шаблону.

2 марта сообщалось, что Кремль создает "букварь" для детей в оккупации на украинском языке. Российские "идеологи" объяснили, что речь идет о разработке специального учебника по обучению детей на украинском языке, который будет рассчитан на учеников 5-9 классов.