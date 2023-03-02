Кремль создает "букварь" для детей в оккупации на украиском языке (фото)

Российские "идеологи" объяснили, что речь идет о разработке специального учебника по обучению детей на украинском языке, который будет рассчитан на учеников 5-9 классов.

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Власти Кремля создают свой особый "букварь" для украинских школьников, которые вынуждены получать образование на временно оккупированных территориях Украины. Учебник должен соответствовать Конституции России и формировать у учащихся "гражданскую позицию" и "традиционные российские ценности". Соответствующий госконтракт появился на сайте российских госзакупок 20 февраля.

Речь идет о разработке специального учебника, который должен прививать детям правильные традиционные ценности, отмечается в госконтракте.

"Согласно техническому заданию, будущий учебник должен формировать у обучающихся традиционные российские ценности, отражающие самобытное духовное, историческое и культурное развитие многонационального народа России, историческую память и преемственность поколений, единство народов России, высшие нравственные чувства, приоритет духовного над материальным, семейные традиции", — говорится в сообщении.

Также там уточнили, что на разработку соответствующего образца пропагандистской "литературы" РФ готова потратить 8,5 млн рублей.

[ + – ] Кремль создает пророссийский "букварь" для детей в оккупации

Ранее планы о создании учебника для украинцев анонсировал глава Минобразования РФ Сергей Кравцов в 2022 году. Он заявил, что по нему собираются обучать школьников на территории временно оккупированных "ЛНР" и "ДНР".

"Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной", — пообещал он.

К слову, Евросоюз 20 февраля стало известно о 10-м пакете санкций ЕС против РФ. Евросоюз включил в "черный список" чиновников из РФ, которые причастны к похищениям украинских детей на оккупированных территориях и их вывозу из страны.

30 сентября Владимир Путин утвердил незаконную аннексию Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

14 февраля стало известно, что власти Российской Федерации предоставили своим гражданам возможность брать льготную ипотеку на покупку жилплощади на временно оккупированных территориях Украины.

Еще мы писали о том, что 1 февраля в ЦНС рассказали о том, как оккупанты заставляют местное население Запорожской области брать российские паспорта. В частности, россияне обещают вернуть ранее захваченное ими жилье тем, кто ранее выехал.