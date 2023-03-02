Кремль створює "буквар" для дітей в окупації українською мовою (фото)

Російські "ідеологи" пояснили, що йдеться про створення спеціального підручника з навчання дітей українською мовою, який буде розрахований на учнів 5-9 класів.

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Влада Кремля створює свій особливий "буквар" для українських школярів, які змушені здобувати освіту на тимчасово окупованих територіях України. Підручник має відповідати Конституції Росії та формувати в учнів "цивільну позицію" та "традиційні російські цінності". Відповідний держконтракт з'явився на сайті російських держзакупівель 20 лютого.

Ідеться про розробку спеціального підручника, який має прищеплювати дітям правильні традиційні цінності, зазначається в держконтракті.

"Згідно з технічним завданням, майбутній підручник повинен формувати в учнів традиційні російські цінності, що відображають самобутній духовний, історичний і культурний розвиток багатонаціонального народу Росії, історичну пам'ять і наступність поколінь, єдність народів Росії, вищі моральні почуття, пріоритет духовного над матеріальним, сімейні традиції", — йдеться в повідомленні.

Також там уточнили, що на розробку відповідного зразка пропагандистської "літератури" РФ готова витратити 8,5 млн рублів.

[ + – ] Кремль створює проросійський "буквар" для дітей в окупації

Раніше плани щодо створення підручника для українців анонсував голова Міносвіти РФ Сергій Кравцов у 2022 році. Він заявив, що за ним збираються навчати школярів на території тимчасово окупованих "ЛНР" і "ДНР".

"Учням за рішенням батьків і педагогів надаватиметься можливість і надалі вчити українську мову як рідну", — пообіцяв він.

До речі, Євросоюз 20 лютого стало відомо про 10 пакет санкцій ЄС проти РФ. Євросоюз включив до "чорного списку" чиновників із РФ, які причетні до викрадень українських дітей на окупованих територіях і їхнього вивезення з країни.

30 вересня Володимир Путін затвердив незаконну анексію Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

14 лютого стало відомо, що влада Російської Федерації надала своїм громадянам можливість брати пільгову іпотеку на купівлю житлової площі на тимчасово окупованих територіях України.

Ще ми писали про те, що 1 лютого в ЦНС розповіли про те, як окупанти змушують місцеве населення Запорізької області брати російські паспорти. Зокрема, росіяни обіцяють повернути раніше захоплене ними житло тим, хто раніше виїхав.