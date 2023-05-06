"Хотят возродить СССР": Санду расcказала, чем Россия угрожает Молдове

Президент Майя Санду уверена, что с Россией Молдову ждут лишь нищета и коррупция, поэтому страна стремится в Евросоюз.

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Руководство России жаждет возродить Советский Союз, присоединив свободные ныне республики, но Молдова против такого развития событий. Об этом президент страны Майя Санду заявила в интервью американскому изданию Finantial Times.

По ее словам, после распада СССР Молдова долго была "буфером" между Россией и Западом, но сейчас стремится раз и навсегда выйти из тени Москвы и стать частью Европейского союза. Молдаване хорошо видят разницу между "русским миром" и Европой благодаря соседству с Румынией — членом НАТО с 2004 года и ЕС с 2007 года.

В то же время, около 12% населения Молдовы говорит на русском языке, и Россия играет на чувствах русскоговорящих людей. Россияне нагнетают страхи, будто язык и традиции этих людей находятся под угрозой, а Молдова может стать частью Румынии. Такие эмоции подпитывали сепаратистов в Приднестровье, где сепаратисты захватили власть при поддержке Кремля.

"Они хотели бы возродить Советский Союз. Они хотят вернуть старые времена. А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира", — высказалась Майя Санду.

Майя Санду считает, что россияне не остановятся в случае захвата Украины, поэтому сейчас только украинская армия обеспечивает безопасность ее государства, располагающего маленькой армией. В первые недели полномасштабной войны более 500 тысяч беженцев хлынули в Молдову, заставив местные власти решать большое количество проблем.

Она добавила, что Россия долгое время пыталась контролировать Молдову с помощью энергетического шантажа. Когда же энергоносители и электростанция в Приднестровье перестали быть решающим аргументом, она начала искать другие меры воздействия, в том числе политические заговоры и уличные протесты. Как уверяет Майя Санду, Кремль хотел стянуть людей в Молдову из-за границы, чтобы они разжигали массовые беспорядки.

"Я не считаю план России реалистичным, но он все еще мешает нашим действиям", — отметила глава государства. — "Есть еще люди, которые склоняются в сторону России, но их уже меньше".

В конце марта Майя Санду сообщила о попытках России свергнуть власть Молдовы. По ее словам, Кремль планировал устроить государственный переворот и создать в Кишиневе пророссийское правительство по примеру Беларуси.