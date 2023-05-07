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Доведет родителей до истерики: почему для детей не стоит выбирать синие купальники

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Фото: CPR Kids | Ужасное фото показало, почему родителям не стоит покупать синие купальники для своих детей

Цвет детских купальников может иметь решающее значение для безопасности ребенка в воде, как показано на вирусном фото, распространенном организацией CPR Kids.

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Жуткая фотография ребенка, почти полностью невидимого в бассейне, стала вирусной в социальных сетях, всколыхнув родителей по всему миру. На фото, сделанном в Австралии, изображен мальчик на дне бассейна, полностью сливающийся с водой благодаря цвету своих купальников, пишет Express.

По словам педиатрических медсестер из CPR Kids, этот снимок подчеркивает важность одевания детей в купальники ярких цветов, чтобы они были заметны в воде. Особенно следует избегать купальников синего, темного или тусклого цвета, так как эти цвета могут затруднить обнаружение ребенка в воде.

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Фотография была размещена на Facebook организацией CPR Kids, расположенной в Новом Южном Уэльсе, которая обучает первой помощи и сердечно-легочной реанимации младенцев и детей
Фото: CPR Kids

Фотография была размещена на Facebook организацией CPR Kids, расположенной в Новом Южном Уэльсе, которая обучает первой помощи и сердечно-легочной реанимации младенцев и детей. Пост быстро привлек внимание, и им поделились обеспокоенные родители по всему миру.

В своем сообщении организация CPR Kids объяснила, как была сделана фотография: "Один из преподавателей CPR Kids был на вечеринке в бассейне с друзьями и заметил, какой мутной стала вода после того, как ею пользовались весь день. Она попросила одного из детей, который был одет в бледно-голубой купальник, доплыть до дна. Результат шокировал ее — как и всех членов команды CPR Kids!".

Этот снимок вызвал бурное обсуждение среди родителей и воспитателей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что утопление является третьей основной причиной смертности от непреднамеренных травм во всем мире, причем самые высокие показатели наблюдаются среди детей в возрасте от одного до четырех лет.

ВОЗ объясняет, что утопление часто связано с отсутствием надзора, поэтому очень важно, чтобы дети были заметны и легко обнаруживались в воде. Быстрая спасательная операция имеет большое значение для предотвращения утопления, поскольку дети могут погибнуть всего за 30 секунд — две минуты после погружения под воду.

Помимо предотвращения утопления, обеспечение хорошей видимости детей в воде также помогает предотвратить столкновения с другими пользователями бассейна. Во многих случаях такие столкновения могут привести к травмам или даже смерти.

По мнению CPR Kids, мутность бассейна на фотографии, скорее всего, вызвана наличием в воде солнцезащитного крема и других веществ. Независимо от причины, смысл снимка ясен: родители должны внимательно следить за тем, какого цвета купальники носят их дети, чтобы они были хорошо видны в воде.

Сообщение в социальных сетях уже вызвало сотни откликов, многие люди выразили шок и озабоченность снимком.

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