"Путин - военный преступник": в Эстонии на границе с РФ появился плакат с фото диктатора

Плакат повернули к российской границе. Его видно со стороны Ивангородской крепости (Ленинградская область РФ).

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Во вторник, 9 мая, на стене Нарвского замка в Эстонии был вывешен плакат с изображением президента России Владимира Путина, обвиняющий его в военных преступлениях. Эта стена находится рядом с российской границей. Об этом сообщает издание ERR.

Данную акцию организовал Нарвский музей. Плакат с надписью: "Путин — военный преступник" видно со стороны Ивангородской крепости (Ленинградская область РФ).

"Это не провокация, а заранее спланированная музеем и организацией Propastop инсталляция, которая провисит несколько дней. Она недвусмысленно напоминает о том, что здесь у нас в Нарве проходит граница. Плакат размещен на стене, на которой развевается эстонский флаг. Мы должны помнить о том, что рядом с нами идет полномасштабная война, развязанная Путиным. Мы посчитали необходимым разместить эту инсталляцию и напомнить о том, что все имеет свою цену", — сказала директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

В Эстонии на границе с РФ появился плакат с изображением диктатора

Установка плаката на стене Нарвского замка в Эстонии, которая повернута к российской границе, заняла около часа. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях музея, можно увидеть изображение президента России Владимира Путина, на котором он обвинен в военных преступлениях. Комментарий к фотографиям гласит: "Здесь граница!".

После этого российская сторона потребовала снять плакат, но эстонская сторона отказалась это сделать. В результате произошла встреча эстонских и российских пограничников.

Представители Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии отметили, что такой плакат не нарушает законодательство их страны и что они руководствуются исключительно эстонскими законами.

Они также подчеркнули, что у российских чиновников нет никаких оснований требовать снятия плаката.

Напомним, что в центре чешской столицы Праге активисты вывесили на зданиях огромные плакаты с требованием исключить Российскую Федерацию с Совета безопасности ООН.