"Путін — військовий злочинець": в Естонії на кордоні з РФ з'явився плакат із фото диктатора

Плакат повернули до російського кордону. Його видно з боку Івангородської фортеці (Ленінградська область РФ).

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У вівторок, 9 травня, на стіні Нарвського замку в Естонії було вивішено плакат із зображенням президента Росії Володимира Путіна, який звинувачує його у військових злочинах. Ця стіна знаходиться поряд із російським кордоном. Про це повідомляє видання ERR.

Цю акцію організував нарвський музей. Плакат з написом: "Путін — військовий злочинець" видно з боку Івангородської фортеці (Ленінградська область РФ).

"Це не провокація, а заздалегідь спланована музеєм та організацією Propastop інсталяція, яка провисить кілька днів. Вона недвозначно нагадує про те, що тут у нас у Нарві проходить кордон. Плакат розміщений на стіні, на якій майорить естонський прапор. Ми повинні пам'ятати про те, що поруч з нами йде повномасштабна війна, розв'язана Путіним. Ми вирішили розмістити цю інсталяцію і нагадати про те, що все має свою ціну ", — сказала директор Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.

В Естонії на кордоні з РФ з'явився плакат із зображенням диктатора

Встановлення плаката на стіні Нарвського замку в Естонії, яка повернута до російського кордону, зайняла близько години. На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах музею, можна побачити зображення президента Росії Володимира Путіна, на якому його звинувачено у військових злочинах. Коментар до фотографій говорить: "Тут кордон!"

Після цього російська сторона вимагає зняти плакат, але естонська сторона відмовилася це зробити. В результаті відбулася зустріч естонських та російських прикордонників.

Представники Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії зазначили, що такий плакат не порушує законодавство їхньої країни і що вони керуються виключно естонськими законами.

Вони також підкреслили, що російські чиновники не мають жодних підстав вимагати зняття плакату.

Нагадаємо, що у центрі чеської столиці Празі активісти вивісили на будинках величезні плакати з вимогою виключити Російську Федерацію з Ради безпеки ООН.