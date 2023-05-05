Активісти у Празі вивісили величезні плакати з вимогою виключити РФ із ООН (відео)

На банерах можна побачити величезний QR-код, який веде на сайт із петиціями. Автор зазначає, що світ має унікальний історичний шанс, який покладе край одному з найбільших політичних обманів.

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У центрі чеської столиці Празі активісти вивісили на будiвлях величезні плакати з вимогою виключити Російську Федерацію з Ради безпеки ООН. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода" 5 травня.

З'явилися банери у п'ятницю 13:00 у найжвавіших туристичних місцях міста, а саме: на вежі біля Карлового мосту, біля пам'ятника політичному діячеві Томашу Масарику та на костелі пресвятого Сальватора.

На плакаті, як показано у ролику, можна побачити спеціальний QR-код, який веде на сайт Change.org зі збором петицій. Автор під ніком Civic Hub стверджує, що світові випав історичний шанс — покласти край одному з найбільших обманів в історії міжнародної політики. Йдеться про незаконне перебування РФ у складі ООН.

"Право на вето – не може бути правом на вбивство! Крім того, за нинішнім статусом в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ні членом ООН, оскільки не пройшла процедуру вступу до ООН згідно зі статтею 4 Статуту ООН. У цьому Статуті ООН йдеться, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується", — йдеться у повідомленні.

Від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша зажадали отримання документiв, які б змогли пояснити членство Російської Федерації в організації. Якщо таких немає — фейкове членство, як зазначили автори петиції, має бути ліквідоване.

У майбутньому двері ООН для РФ також мають бути зачинені, доки країна продовжує повномасштабну війну в Україні.

"Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві", — йдеться у повідомленні.

Станом на вечір п'ятниці, 5 травня петицію підтримало своїм підписом понад 344 тисячі осіб.

У Празі активісти вимагають виключити Росію з ООН Фото: Скріншот

Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії та звернулася до ООН. Депутати закликали європейські інституції, ООН та уряди та парламенти іноземних держав підтримати ініціативу.

24 квітня посли 27 країн висловили обурення головуванням РФ в ООН. На їхню думку міжнародне співтовариство має залишатися непохитним щодо російськоі агресії в Україні.