До окончания следствия: Польша изъяла со счетов посольства РФ почти $1,2 млн

По данным журналистов, изъятые средства могли использоваться для финансирования террористических действий или для отмывания денег.

Related video

Польская прокуратура конфисковала почти 1,2 миллиона долларов, находившихся на банковских счетах российского посольства и торгового представительства в Польше. Деньги были изъяты в рамках расследования дела о финансовых нарушениях. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Как сообщают журналисты, в прошлом году польская прокуратура заблокировала почти 5 миллионов злотых, что составляет около 1,2 миллиона долларов, на банковских счетах посольства России. Это было связано с попыткой обналичивания крупной суммы денег со счета дипломатического представительства РФ в одном из польских банков сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину.

По словам прокуратуры, деньги на банковских счетах российских дипломатических представительств могут быть использованы для финансирования террористических действий или для отмывания денег. Однако было принято решение блокировать счета только на один год.

По данным журналистов, в конце апреля прокуратура считала деньги, находившиеся на банковских счетах российского посольства и торгового представительства, вещественными доказательствами и перевела их на свой счет.

В то же время, посол России в Польше Сергей Андреев не предпринял попыток обжаловать это решение.

"Таким образом, деньги, около 5 миллионов злотых, останутся на счету прокуратуры до окончания следствия", — добавляет Rzeczpospolita.

Напомним, что 23 марта стало известно, что в России планируют пересмотреть размер налогообложение нефтяных компаний для увеличения государственных доходов за счет получения большей доли продаж сырой нефти. Дело в том, что ее стоимость часто превышает "потолок", установленный странами G7