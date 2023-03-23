До $8 млрд в год: в РФ придумали, как дополнительно заработать на нефти на фоне эмбарго

Нефть марки Urals, которую Кремль, в основном, экспортирует в другие страны, продается по низкой цене из-за того, что Евросоюз запретил импорт морским транспортом. Но в Кремле хотят зарабатывать, а не терять деньги на фоне эмбарго.

Related video

В России планируют пересмотреть размер налогообложение нефтяных компаний для увеличения государственных доходов за счет получения большей доли продаж сырой нефти. Дело в том, что ее стоимость часто превышает "потолок", установленный странами G7, сообщает издание Financial Times 22 марта 2023 года.

Отмечается, что с апреля Кремль перейдет на индикатор, привязанный к Brent, международному стандарту сырой нефти для расчета налогов на экспорт нефти. С помощью уменьшения рыночной скидки на российскую нефть в РФ планируют заработать дополнительные 600 млрд рублей (8 млрд долларов) ежегодного дохода.

Financial Times пишет, что о запланированных реформах президент РФ Владимир Путин впервые сказал в конце февраля 2023 года. По мнению журналистов, изменения отражают растущую туманность российского нефтяного рынка под санкциями и соперничество между Кремлем и нефтедобывающими потенциальными дополнительными доходами от продаж.

Спор привлек внимание к ценообразованию на российскую нефть и к тому, соответствуют ли международные ориентиры, которые Кремль использует в качестве основы для налогообложения, последним изменениям рынка.

По какой цене россияне продают свою нефть

Основной российский экспортный сорт Urals продается на 40 долл за баррель ниже нефти Brent, главным образом потому, что ЕС запретил импорт морским транспортом. При этом, по информации Financial Times, российские производители "черного золота" некоторую часть своего золота продают по более высокой цене.

Как свидетельствуют таможенные данные, средняя цена после эмбарго на все российские нефтяные смеси, экспортируемые в декабре, составляла около 74 долл за баррель. Это всего на 10 долл ниже цены Brent за тот же период и значительно выше верхнего предела в 60 долл.

Но цена Urals, являющаяся основным ориентиром России для расчета налога, в среднем составляла всего 43 долл в тот же месяц.

Напомним, что нефтяное эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС вступило в силу с 5 декабря 2022 года. Потолок цен на российскую нефть был установлен на уровне 60 долларов за баррель.

Также сообщалось, что секретный флот из 600 танкеров перевозит российскую нефть по всему миру. Журналисты CNN выяснили, что Кремль использует подставные компании из Дубая и Гонконга. Танкеры закупают в Европе, или же используют старые, которые иначе отправились бы на утилизацию.