До $8 млрд на рік: у РФ придумали, як додатково заробити на нафті на тлі ембарго

Нафта марки Urals, яку Кремль, в основному, експортує в інші країни, продається за низькою ціною через те, що Євросоюз заборонив імпорт морським транспортом. Але в Кремлі хочуть заробляти, а не втрачати гроші на тлі ембарго.

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У Росії планують переглянути розмір оподаткування нафтових компаній для збільшення державних доходів за рахунок отримання більшої частки продажів сирої нафти. Річ у тім, що її вартість часто перевищує "стелю", встановлену країнами G7, повідомляє видання Financial Times 22 березня 2023 року.

Зазначається, що з квітня Кремль перейде на індикатор, прив'язаний до Brent, міжнародного стандарту сирої нафти для розрахунку податків на експорт нафти. За допомогою зменшення ринкової знижки на російську нафту в РФ планують заробити додаткові 600 млрд рублів (8 млрд доларів) щорічного доходу.

Financial Times пише, що про заплановані реформи президент РФ Володимир Путін уперше сказав наприкінці лютого 2023 року. На думку журналістів, зміни відображають зростаючу туманність російського нафтового ринку під санкціями і суперництво між Кремлем та нафтовидобувними компаніями за потенційні додаткові доходи від продажів.

Суперечка привернула увагу до ціноутворення на російську нафту і до того, чи відповідають міжнародні орієнтири, які Кремль використовує як основу для оподаткування, останнім змінам ринку.

За якою ціною росіяни продають свою нафту

Основний російський експортний сорт Urals продається на 40 дол. за барель нижче за нафту Brent, головним чином тому, що ЄС заборонив імпорт морським транспортом. При цьому, за інформацією Financial Times, російські виробники "чорного золота" деяку частину свого золота продають за вищою ціною.

Як свідчать митні дані, середня ціна після ембарго на всі російські нафтові суміші, що експортувалися в грудні, становила близько 74 дол. за барель. Це лише на 10 дол. нижче за ціну Brent за той самий період і значно вище за верхню межу в 60 дол.

Але ціна Urals, що є основним орієнтиром Росії для розрахунку податку, в середньому становила лише 43 дол. того самого місяця.

Нагадаємо, що нафтове ембарго на морські поставки нафти з Росії до ЄС набуло чинності з 5 грудня 2022 року. Стеля цін на російську нафту була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Також повідомлялося, що секретний флот із 600 танкерів перевозить російську нафту по всьому світу. Журналісти CNN з'ясували, що Кремль використовує підставні компанії із Дубая та Гонконгу. Танкери закуповують у Європі, або використовують старі, які інакше вирушили б на утилізацію.