В Беларуси задержали мужчину, пытавшегося подорвать военнослужащих, — Минобороны

В белорусском министерстве сообщили, что 51-летний водитель грузовика пытался напасть на военных, охраняющих государственную границу. Несмотря на попытку сбежать, он был задержан на месте.

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Вечером 11 мая водитель грузовика пытался напасть со взрывчаткой на белорусских военных. Его передали правоохранителям. Об этом 12 мая сообщила в соцсетях пресс-служба министерства обороны Беларуси.

"Вчера вечером на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была предпринята попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, участвующих в усилении участков государственной границы", — написала пресс-служба.

В Минобороны Беларуси рассказали, что злоумышленник пытался скрыться с места инцидента, однако был задержан военнослужащими и передан правоохранителям. В посте говорится, что в результате нападения 51-летнего водителя никто из военных не пострадал.

"В действиях водителя видны признаки экстремизма", — проинформировали в министерстве.

Напомним, глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что ведомству удалось предотвратить теракты, запланированные на 9 мая. По его словам, эти террористические акты были организованы "спецслужбами".

Ранее стало известно, что Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с РФ. В Пограничном комитете рассказали, что ограничения ввели "до особого распоряжения". По информации местных медиа, россиян начали проверять "со страстью".