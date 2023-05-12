С ножом у кровати: американец усыновил сироту из Украины, которая оказалась 22-летней женщиной

Майкл Барнетт рассказал о своем страхе, что их приемный "ребенок" может зарезать его жену, после того как он узнал, что дочери на самом деле было 22 года. Эта женщина хранила ножи под своей кроватью.

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Майкл и Кристин Барнетт считали, что в 2010 году они удочерили девочку Наталью Грейс. Супруги из США думали, что у девочки редкое заболевание, но на самом деле предполагаемая шестилетняя сирота из Украины оказалась 22-летней женщиной. Об этом пишет Daily Express.

В новом документальном фильме под названием "Любопытный случай Натальи Грейс" семейная пара поведала историю о жуткой и странной ситуации, в которой они оказались. Майкл рассказал о том, как его семья подвергалась насилию и как Наталья пыталась отравить и убить его жену.

"Однажды ночью я открыл глаза, а Наталья стоит у изножья кровати с ножом в руке. Она приклеивала на лестнице большие кнопки иголкой вверх. Когда мы поднимались и спускались, мы наступали на них", — сообщил мужчина в программе "Этим утром".

Отец часто находил в доме ножи, спрятанные Натальей Фото: Yahoo.News

Майкл Барнетт поделился и другими подробностями их семейной жизни. Он часто находил в доме ножи, спрятанные Натальей, чтобы она могла ими воспользоваться в любой момент.

"В доме стали пропадать некоторые вещи, мы находили ножи под ее кроватью. Был момент, когда я проснулся посреди ночи, а Наталья стояла над моей кроватью с ножом в руке, на ее лице было очень пустое выражение, она просто стояла там с ножом", — добавил американец.

Издание отмечает, что весь мир был потрясен, когда эта новость прогремела в 2019 году. Тогда Наталья Грейс появилась в американском шоу "Доктор Фил", чтобы рассказать свою историю. Она уверяет, что никогда бы не причинила вред своей семье.

"Если я и заходила в их комнату, то только для того, чтобы разбудить их, потому что я была напугана кошмаром или чем-то подобным", — ответила девушка на вопрос ведущего, входила ли она когда-нибудь в спальню с ножом.

Наталья заявила, что чувствует только любовь к своей семье Фото: The Sun

Появившись на шоу, Наталья заявила, что чувствует только любовь к своей семье и чувствует себя как дома со своими новыми мамой и папой.

"Я действительно думала, что нашла правильную семью после того, как меня обманули многие семьи. Я думала, что нашла ту семью, которая мне подходит", — добавила девушка.

Ранее Фокус писал, что в США женщина пробежала мимо активной перестрелки ничего не слыша из-за наушников. В тот же день в Атланте восемь часов разыскивали Дейона Паттерсона, ветерана береговой охраны США, который в итоге был арестован, по подозрению в том, что он застрелил женщину и ранил еще четырех человек.

Также сообщалось, что сантехник обокрал хозяйку дома, пока "искал" инструмент. Мужчина не знал, что все время, пока он был в доме, его снимала скрытая камера. Его подозревают в краже пары сережек, которая лежала в ящике стола в спальне хозяйки дома.