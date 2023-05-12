Россияне потеряли "золотые паспорта" в Европе из-за нападения на Украину, – СМИ

Так называемый "золотой паспорт" предоставлял возможность богатым представителям РФ жить на территории всех государств Европейского Союза. Кипр и Мальта лишили россиян соответствующих документов.

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Десятки россиян лишились так называемых "золотых паспортов", благодаря которым они получили возможность поселиться и вести бизнес во всех странах Европейского Союза. Об этом говорится в материале издания Der Spiegel.

Власти Кипра решили аннулировать гражданство девяти инвесторов из РФ, а также 34 члена их семей. Они попали под действие санкционных механизмов, введенных ЕС в связи с агрессивной войной России против Украины. Мальта со своей стороны провела конфискацию "золотых паспортов" двух человек.

В этих государствах продолжительное время действует практика натурализации инвесторов в обмен на крупные денежные выплаты. Обладавшие такими документами получали возможность поселиться и вести бизнес на территории всех государств ЕС. На Кипре для получения соответствующего паспорта требовались масштабные инвестиции. Их размер составил не менее 2,5 миллиона евро. С 2007 по 2020 год, по данным кипрского правительства, удалось собрать около 9,7 миллиарда евро.

Масштабное нападение России на Украину в феврале 2022 года побудило Еврокомиссию объявить спорную практику незаконной и объявило рекомендации странам ЕС рассмотреть вопрос об аннулировании такого гражданства — особенно если люди находятся в соответствующих санкционных списках ЕС или поддерживают агрессивную войну России. Брюссельские власти подали судебный иск против Мальты, а Кипр отказался от этой практики.

Как отмечает издание, прекращение продажи "золотых паспортов" по странам ЕС уже привело к тому, что россияне нашли новые пути в ЕС. Согласно выводам Комиссии ЕС, островные государства, такие как Вануату или балканские страны, в частности, Черногория, предоставили сотни гражданств за большие суммы денег. Эти паспорта разрешают въезд в ЕС без визы.

Напомним, правозащитница Елена Лунева рассказала, что РФ пытается заставить украинцев взять российские паспорта. Об этом свидетельствуют действия главы Кремля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором украинцы без российского гражданства, проживающие на оккупированных украинских территориях, признаются "иностранцами".