Пылающая Москва: в столице РФ горит гостиница "Интерконтиненталь" (видео)

Вся Тверская улица, которая находится в центре Москвы, покрыта дымом. На место происшествия выехали экстренные службы.

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В самом центре Москвы 13 мая на Тверской улице вспыхнул масштабный пожар. Telegram-канал Baza сообщает, что загорелась гостиница "Интерконтиненталь", и из здания валит густой дым.

Сообщается, что из-за сильного пожара вся Тверская покрыта дымом. На место происшествия выехали экстренные службы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Через некоторое время поступила информация, что пожар в гостинице потушили, а движение по улице было возобновлено. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщили росСМИ.

Инцидент уже активно обсуждают пользователи российских соцсетей. В частности подписчики канала Mash пишут, что в последнее время в России не проходит и дня без новостей о пожарах или еще каких-то происшествиях и ЧП. Один из подписчиков написал, что может быть россиянам стоило бы заняться проблемами у себя в стране, а не вторгаться в чужие. Другие оставляют комментарии о том, что пожары происходят из-за того, что часто пренебрегают техникой пожарной безопасности.

Напомним, 13 мая в Брянской области потерпел крушение вертолет Ми-8. В сети появилось видео падения машины во районе населенного пункта Клинцы, а также кадры обломков упавшего вертолета.

В последствии российские Telegram-каналы написали, что судя по найденным обломкам вертолета, машина была сбита с помощью зенитно-ракетного комплекса. В подтверждении этой версии было опубликовано видео, где на замедленных кадрах можно увидеть момент поражения в воздухе носовой части вертолета.